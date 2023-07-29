Modernizasyonu Türkiye'de yapıldı: Su-25 testi geçti!
Kaynak: AA
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından modernize edilen Azerbaycan'ın Su-25 uçaklarından ilki, testlerini başarıyla geçti.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından modernize edilen Azerbaycan'ın Su-25 uçaklarından ilki, testlerini başarıyla geçti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, TUSAŞ tarafından modernize edilen ilk Su-25 uçağının ülkeye getirildiği bildirildi.
Açıklamada, Azerbaycanlı savaş pilotlarının kullanımına verilen uçağın test uçuşlarının başarıyla yapıldığı belirtildi.
Uçağa entegre edilen Türk yapımı akıllı bomba ve füzelerin de testlerinin tamamlandığı bildirilen açıklamada, yapılan çalışmaların askeri uzmanlar tarafından olumlu değerlendirildiği kaydedildi.
16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda, Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile TUSAŞ arasında Azerbaycan'a ait Su-25 uçaklarının modernizasyonu konusunda sözleşme imzalanmıştı.
TUSAŞ tarafından modernize edilecek Su-25 uçakları, Su-25 ML (Modernize edilmiş Laçın) şeklinde isimlendirilecek.
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