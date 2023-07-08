Modern çağın Berivanları

Muşta her gün engebeli arazileri aşarak köylerine 5 kilometre uzaklıktaki yaylaya ulaşan Berivanlar artık at yerine ATV kullanıyor. 2 bin rakımlı yaylada ATV ile gezen kadınlar görenleri şaşırtırken 'Böylesi çok daha rahat oldu' diyor.

HALEN DAHA AT KULLANAN VAR

Muş Varto'da berivanlar (süt sağan kadın), günde iki kez engebeli arazileri aşarak küçükbaş hayvanlarının otlatıldığı yaylaya gidip süt sağıyor. İlçeye 86 kilometre uzaklıktaki Teknedüzü köyünde yaşayan berivanlar, günün ilk ışıklarıyla ev işlerini yapıp köye 5 km uzaklıktaki 2 bin rakımlı yaylaya gitmek üzere yola çıkıyor. Köy meydanında bir araya gelen Berivanlar at yerine ATV adlı motora binerek, bazıları da atlarla tepeleri aşıyor.

PEYNİR VE TEREYAĞI YAPIYORLAR

Aynı süreci akşam da tekrarlayan kadınlar, günde 20 kilometre yol katederek gittikleri yaylada, sağdıkları hayvanlardan elde ettikleri sütle peynir, tereyağı, yoğurt yapıyor. Üçevler, Derecik ve Ağıllı köylerinden Ilıca Yaylası'na giden besiciler de yaz boyunca konakladıkları bölgede hem hayvanlarının bakımını yapıyor hem de ürettiklerini satarak ailelerini geçindiriyor. At yerine ATV kullanan Berivanlar 'Böylesi çok daha rahat oldu' diyor.

Berivanlardan Fatma Vural, "Günde 20 kilometre gidip geliyoruz. Şimdiye kadar atlarla yaylaya geliyorduk, bazı arkadaşlarımız ATV motoru kullanmaya başladı" dedi.

ATV motoru kullanan Fatoş Bingöl köy ile yayla arasındaki mesafenin 5 kilometre olduğunu belirterek, "5 yıldır yaylaya geliyorum. Daha önce atla gelip gidiyordum, şimdi ise ATV motoru kullanıyorum. Daha rahat ve kolay" ifadelerini kullandı.

Ailesiyle Ilıca Yaylası'na çıkan kadınlardan Canan Güner bütün yükün kadınların omzunda olduğunu, günde yaklaşık 400 koyun sağdığını belirtti.