VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Aslı Baykal'dan yaylım ateşi: CHP ele geçirildi
Modern çağın Berivanları
Kanser tedavisinde genetik testler önemli
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile haftalık burç yorumları - 08 Temmuz
‘Tiroid' kilo problemlerine neden olabilir
Bukalemun hastalığı: Az duyuluyor ama sık görülüyor
08 Temmuz 2023 Cumartesi 07:29:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 07:29:00

Modern çağın Berivanları

ABONE OL

Muşta her gün engebeli arazileri aşarak köylerine 5 kilometre uzaklıktaki yaylaya ulaşan Berivanlar artık at yerine ATV kullanıyor. 2 bin rakımlı yaylada ATV ile gezen kadınlar görenleri şaşırtırken 'Böylesi çok daha rahat oldu' diyor.

Muşta her gün engebeli arazileri aşarak köylerine 5 kilometre uzaklıktaki yaylaya ulaşan Berivanlar artık at yerine ATV kullanıyor. 2 bin rakımlı yaylada ATV ile gezen kadınlar görenleri şaşırtırken 'Böylesi çok daha rahat oldu' diyor.

HALEN DAHA AT KULLANAN VAR

Muş Varto'da berivanlar (süt sağan kadın), günde iki kez engebeli arazileri aşarak küçükbaş hayvanlarının otlatıldığı yaylaya gidip süt sağıyor. İlçeye 86 kilometre uzaklıktaki Teknedüzü köyünde yaşayan berivanlar, günün ilk ışıklarıyla ev işlerini yapıp köye 5 km uzaklıktaki 2 bin rakımlı yaylaya gitmek üzere yola çıkıyor. Köy meydanında bir araya gelen Berivanlar at yerine ATV adlı motora binerek, bazıları da atlarla tepeleri aşıyor.

PEYNİR VE TEREYAĞI YAPIYORLAR

Aynı süreci akşam da tekrarlayan kadınlar, günde 20 kilometre yol katederek gittikleri yaylada, sağdıkları hayvanlardan elde ettikleri sütle peynir, tereyağı, yoğurt yapıyor. Üçevler, Derecik ve Ağıllı köylerinden Ilıca Yaylası'na giden besiciler de yaz boyunca konakladıkları bölgede hem hayvanlarının bakımını yapıyor hem de ürettiklerini satarak ailelerini geçindiriyor. At yerine ATV kullanan Berivanlar 'Böylesi çok daha rahat oldu' diyor.

Berivanlardan Fatma Vural, "Günde 20 kilometre gidip geliyoruz. Şimdiye kadar atlarla yaylaya geliyorduk, bazı arkadaşlarımız ATV motoru kullanmaya başladı" dedi.

ATV motoru kullanan Fatoş Bingöl köy ile yayla arasındaki mesafenin 5 kilometre olduğunu belirterek, "5 yıldır yaylaya geliyorum. Daha önce atla gelip gidiyordum, şimdi ise ATV motoru kullanıyorum. Daha rahat ve kolay" ifadelerini kullandı.

Ailesiyle Ilıca Yaylası'na çıkan kadınlardan Canan Güner bütün yükün kadınların omzunda olduğunu, günde yaklaşık 400 koyun sağdığını belirtti.

Etiketler : Muş ATV motoru Fatoş Bingöl
Gözde'nin ‘Yansıma'sı

Gözde'nin ‘Yansıma'sı
Rapçilerin arabesk kavgası

Rapçilerin arabesk kavgası
Bayram İstanbul'da yaşanır

Bayram İstanbul'da yaşanır
Mardini'ye İngilizce öğretmeni sevgili

Mardini'ye İngilizce öğretmeni sevgili
Barcelona tatili

Barcelona tatili
Baba olmadığım için pişmanım

Baba olmadığım için pişmanım
Kurt Efe yaramazlık yaptı

Kurt Efe yaramazlık yaptı
Şarkılı gönderme

Şarkılı gönderme
Formunu spora borçlu

Formunu spora borçlu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX