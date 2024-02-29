Modellikten muhtarlığa!

DÖRT ERKEK ADAYA KARŞI YARIŞACAK

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde, il ve ilçe belediye başkan adaylarının yanı sıra muhtarlık seçimleri de gerçekleştirilecek. Türkiye'nin dört bir yanında muhtarlık yarışı için adaylıklar açıklanırken bazı isimler sosyal medyanın gündemine düşüyor. Bunlardan biri de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Kaynartepe Mahallesi'nde muhtar adayı manken Simurg Sarsılmaz oldu.

YAPILAN YORUMLAR HERKESİ GÜLDÜRDÜ

Mahallesinde muhtar adaylığını açıklayan Simurg Sarsılmaz, 31 Mart'ta 4 erkek adaya karşı yarışacak. Güzelliği ile dikkat çeken model, kadınların bulunduğu zor koşullardan kurtulması ve çektikleri çilenin son bulması için muhtarlığa aday olduğunu belirtti. Sarsılmaz'ın adaylığını sosyal medyada görenler "Diyarbakırlı olduğuna emin miyiz, bu kadına oy vermek için ikametimi değiştireceğim" şeklinde yorumlar yaptı.