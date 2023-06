Modacı Zeynep Tunuslu: AK Parti'yi her zaman çok çalışkan buldum, Sayın Erdoğan'ın son derece zeki ve çalışkan olduğunu söyledim

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Modacı Zeynep Tunuslu açıklamalarda bulunarak, ''CHP'nin HDP ile dirsek teması beni ürküttü, vatanım bölünecek diye düşündüm. Ayrıca AK Parti'yi de her zaman çok çalışkan buldum. Bu yüzden Sayın Erdoğan'ın son derece zeki ve çalışkan olduğunu söyledim.'' ifadelerine yer verdi.

Bu açıklamamda son derece dürüstüm. Zaten beni tanıyan, yakın çevrem bilir. Benim bir menfaat güttüğümü ya da bir artı başka gelirler etmek için öyle bir şey söylemeyeceğimi tahmin ederler. Bu samimi, kalpler hissimdi. Evet CHP'li bir aileden geliyorum, kanımı kesseniz Atatürk akar. O hiç değişmez. Milliyetçiyim. Ve orada da belirttiğim gibi CHP'nin HDP'ye dirsek teması beni ürküttü. Vatanım bölünecek diye düşündüm. AK Parti'yi de her zaman çok çalışkan buldum. Belediyeleri için çalıştım. Beyoğlu Belediyesi için. Ben apolitik duruşlu bir tasarımcıyım. Bu yüzden Sayın Tayyip Erdoğan'ın her zaman insan olarak son derece zeki ve çalışkan olduğunu söylerim. Artık fikrimi değiştirdiğim ve destek olmak istediğim için bir açıklama yaptım. Her Türk vatandaşı gibi benim de fikrimi belirtme hakkım var. Hiöbirimizin arasında kamplaşma olmaması lazım. Yani politika sürekli bir renklilik. Bu da benim fikrim. Bir başkası o fikri sevmeyebilir.

"Çok doğru bir kabine var. Kabineyi çok beğendim, nazar değmesin. Tek derdim; gençlerin ve kadınların politikaya daha çok girmesi.''

Bana özgü bir bakanlığa gerek yok. Bence çok doğru bakanlık ve doğru bir kabine var. Çok beğendim, nazar değmesin. Bir tek derdim gençlerin ve kadınların politikada daha çok yer almaları. Kadınların daha çok girmesi lazım. Çünkü kadınlar daha birçok şeyde daha detaycı. Ben halk olarak konuşuyorum. Semtlerde spor etkinlikleri yapılacağı basket potaları var. Gençleri mi yönlendirmek gerekiyor? Aileleri mi bilinçlendirmek gerekiyor? Herkesin spor yapmasını istiyorum. Tabii bu çocukluktan başlayan bir şey.

''Ülkemiz son derece aydınlık bir noktada. Ekonomi konusu zorluyor ama bu nüfusa bu kadar tarım yetmiyor belli ki. Ama sokaklarda kızlar istediği rahatlıkta elbiselerle geziyor ve kimse onları taciz etmiyor.''

Tabii ki tatsız durumlar, her ülkede olabilir. Ama gözaltında değilsen, nezarette değilsen tabii ki özgürsündür. Ülkemiz son derece aydınlık bir noktada. Tamam çok kalabalığız nüfus olarak. Evet ekonomi zorluyor. İstiyorum ki daha istikrar olsun, fiyat her gün yumurtanın oynamasın ama yani bu nüfusa bu kadar tarım yetmiyor. Yani gençlerin daha çok lisan öğrenmesi, daha çok çalışması lazım. Ama görüyorsun ki sokaklarda kızlar istediği rahatlıkta elbiselerle geziyor. Kimisi de onları taciz etmiyor. Benim gördüğüm öyle. Ama başka taraflar bilmediğim bölgeler de olabilir. Ben bütün şeyi gözlemleyen bir gazeteci de değilim. Turist rehberi değilim, gezgin de değilim. Bir modacı olarak hiçbir zaman gittiğim yerlerde karşılaşmadım. Çok severim Van'a gitmeyi, Mardin'e giderim. Ege'ye de çok giderim. Daha yeni Kocaeli'den geldim. Bu kadar bakımlı güzel, şık örtülü ve tatlı kızları bir arada görmedim. Yani kimse kimseyi rahatsız etmiyordu. Ben nerede geziyorum? Türkiye'de geziyorsunuz.

''CHP genel başkanının her zaman gitmesi lazımdı, gençlere bırakmaları lazım. Artık gençleri görmek istiyoruz, bir vatandaş olarak arzum bu.''

Her zaman gitmesi lazımdı. Gençlere bırakmaları lazım yani. Bir koltuk sevdası bu. Birçok genç nüfusun olduğu Türkiye'de artık politikada yirmi beş yaşında, otuz yaşında gençler görmek istiyoruz. Bir vatandaş olarak arzum bu. Yani bu koltuklara yapışarak değil sonuçta herkes ölümlü ve fani. Gençlerin önü açılsa, genç bir insan olsa inan koşa koşa herkes gence sarılacak. Her parti için geçerli. Biraz daha genç, dinamik.