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Mobilyalar arasında 557 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
09 Mart 2024 Cumartesi 15:30:00 - Güncelleme:09 Mart 2024 Cumartesi 15:30:00

Mobilyalar arasında 557 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Kaynak: İHA

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Mersin'de durdurulan bir tırda yapılan aramada, mobilya eşyaları arasına zulalanmış halde 94 kilo 760 gram ağırlığında 557 bin 441 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mersin'e mobilya eşyaları içerisine zulalanmış vaziyette yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı.

Bunun üzerine belirlenen bir tırı takibe alan ekipler, tırı durdurarak arama yaptı.

Narkotik köpeğinin de katıldığı aramada tırda yüklü konteynerde bulunan mobilya eşyalarının arasına zulalanmış 94 kilo 760 gram ağırlığında 557 bin 411 adet captogan ele geçirildi.

Polis operasyon çerçevesinde ise 5 şüpheliyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Etiketler : mersin operasyon uyuşturucu
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