Mobilyacı şampiyon

Küçük yaşlarda mobilyacı çıraklığı yapan Furkan, gönül verdiği muaythai için de her akşam antrenmana gitti. 2019 yılında 71 kilogramda dünya şampiyonluğu kazanan liseli Furkan şimdi de Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

HIRVAT RAKİBİNİ YENEREK KAZANDI

Sivas'ta yaşayan ve muaythai sporuyla uğraşan Furkan Alıcı, başarısıyla adından söz ettiriyor. Küçük yaşlarda okul çıkışlarında ailesine destek olmak amacıyla mobilyacı çıraklığı yapan Furkan, akşamları ise antrenmanlara giderek ter döktü. Hala marangoza giderek çalışan Fukan, geçtiğimiz ay Ankara'da düzenlenen ve 22 ülkenin katılım sağladığı Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda 91 kilogram üst segment gençlerde Hırvat rakibini yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

ZAMAN İÇİNDE KALFALIĞA YÜKSELDİ

Atatürk Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi olan Furkan, daha önce de 2019 yılında 71 kilogramda dünya şampiyonluğu kazanmıştı. Mobilyacılığı da okulunu da bırakmayan Furkan "Eylül ayında Dünya Kupası seçmeleri var. Oraya katılacağım. Sabah işe gidiyordum, akşama kadar çalışıyordum. Akşamları da izin alıyordum bazı günler, bazen de kendim antrenmanlara geliyordum. İlk gittiğimde işi öğrettiler, çırak olarak. Şuan kalfayım" diye konuştu.