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27 Haziran 2022 Pazartesi 14:44:00 - Güncelleme:27 Haziran 2022 Pazartesi 14:44:00

Mobil itfaiye ekipleri hasat zamanı ekin yangınlarına karşı nöbette

Kaynak: AA

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Güneydoğu'nun önemli tarımsal üretim merkezlerinden Mardin'de hasat döneminde olası yangınlara anında müdahale edebilmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde 5 mobil ekip oluşturuldu.

Buğday hasadının sürdüğü Mardin'de, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil ekiplerle ekin yangınlarına anında müdahale ediliyor.

Tarımın lokomotif sektör olduğu Mardin'de yaklaşık 3 milyon dekar tarım alanının 2 milyon dekarında ekimi yapılan buğdayda hasat sürüyor.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın talimatıyla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde 5 mobil ekip kuruldu.

Üreticiler ekin alanlarında çevre illerden de getirilen biçerdöverlerle 24 saat hasat yaparken, mobil ekipler de ekili alanları korumak için mesai yapıyor.

Yangınlara karşı 90 personelden oluşan 5 ekip, ekili alanların yoğun olduğu Kızıltepe, Artuklu, Nusaybin ve Derik ilçelerinde 7 gün 24 saat nöbet tutuyor.

Yangınlara anında müdahale eden ekipler, daha sonra gelen takviye ekiplerle yangını büyümeden kontrol altına alıyor.

- Tarım alanlarının yoğun olduğu bölgede görev yapıyorlar

İtfaiye Şube Müdürü Hamdi Çakmak, AA muhabirine, olası yangınlara karşı 5 noktada kurulan mobil ekiplerin hasat sezonu boyunca 7 gün 24 saat esasıyla hazır bekletildiğini söyledi.

Kızıltepe ilçesinde kırsal Büyükboğaziye ve Dikmen, Artuklu'da Ortaköy, Nusaybin'de Girmeli mahalleleri ile Derik ilçesinde Üçyol mevkisinde ekiplerin beklediğini kaydeden Çakmak, bu bölgelerde ekim alanlarının yoğun olduğunu belirtti.

Mevcut itfaiye istasyonlarının ekili arazilerin bulunduğu yere yakın olmadığını anlatan Çakmak, şöyle devam etti:

"Erken müdahale için mobil ekipleri ekinlerin yoğun olduğu yerlere, köylere kuruyoruz. Özelikle ekin yangınları çok hızlı büyüdüğünden erken müdahale çok önemli. Çiftçilerimizin olası bir yangında emeklerinin heba olmaması için mobil ekiplerimiz canla başla çalışıyor."

Anız yangınının ekili arazilere sıçrayabildiğini, bu nedenle çiftçilerin mağdur olduğunu anlatan Çakmak, anız yakılmaması için uyarılardan bulunduklarını bildirdi.

- Gönül rahatlığıyla hasat yapıyorlar

Dikmen Mahallesi Muhtarı Aziz Karaaslan da Suriye sınırına 6 kilometre uzaklıkta olan mahallelerinde ekiplerin 24 saat görev başında olduğunu, çiftçilerin gönül rahatlığıyla hasat yaptığını dile getirdi.

Karaaslan, "Mahsullerimizin hasadı bitene kadar ekipler burada. Emeklerimiz heba olmayacak. Bu hizmet için teşekkür ediyoruz." dedi.

Yumurcak köyünden çiftçi Mehmet Şerif Akay ise hasadın güzel geçtiğini, sulu tarım arazilerinde güzel verim aldıklarını kaydetti.

İtfaiye ekiplerinin bu yıl ekin için tedbir almasını takdirle karşıladıklarını aktaran Akay, "İtfaiyenin gelmesi gerçekten güzel bir gelişme. Yangına daha erken müdahale olur." diye konuştu.

Etiketler : Buğday hasadı MARDİM Mehmet Şerif Akay
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