Mobil Göç Nokta araçları devrede!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle GAMER'de kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Yerlikaya, kaçak göçle, suç örgütleriyle mücadele ve terör operasyonlarına ilişkin 3 ayda yapılan operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, bu süreçte Milli Savunma Bakanlığı MİT ile "teröre karşı mükemmel bir uyum" içinde çalıştıklarını anlattı.

75 BİN GÖÇMEN YAKALANDI

Göç sorununa dikkat çeken Bakan Yerlikaya, Türkiye'deki geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının 3 milyon 293 bin 934 olduğunu, toplam sayının ise 4 milyon 797 bin 593 olduğunu açıkladı. Operasyonlar sonucunda 75 bin 442 düzensiz göçmenin yakalandığını bildiren Yerlikaya, "Bunların 32 bin 563'ü sınır dışı edildi. Geri kalan diğer düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri ise devam ediyor. Hudut birliklerimizin başarılı çalışmalarıyla sadece son 90 gün içinde 59 bin 145 kişinin sınırdan girişleri engellendi" şeklinde konuştu.

Bakan Yerlikaya, düzensiz göçle mücadele aşamasında yakalama süreciyle ilgili yeni bir sistem uyguladıklarını, pilot bölge olarak İstanbul'da başlatılan bu sistemde, "Mobil Göç Noktası" adı verilen araçların kullanıldığını söyledi. Sistemin işleyişini anlatan Yerlikaya, şu bilgileri verdi: Güvenlik güçlerimiz gerekli gördüğünde bir yabancıya kimliğini soruyor. Yabancı kimliğini ibraz ederse sorun yok. Yabancı eğer kimliğini ibraz edemiyorsa kolluk görevlimiz yabancıyı Mobil Göç Noktası'na davet ediyor. Yabancının hem parmak izi sorgulaması yapılıyor hem de Göç Net veri tabanından gerekli kontrolleri sağlanıyor. Burada düzensiz göçmen olduğu tespit edilen yabancı ortaya çıkıyorsa kolluk görevlilerimizce Geri Gönderme Merkezi'ne götürülüp teslim ediliyor."

30 ŞEHİRDE BAŞLAYACAK

Eskiden aynı durumdaki bu yabancıların ya polis merkezine ya da Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldüğünü hatırlatan Yerlikaya, "Şimdi bu çalışmayla yabancıların yasal kalış haklarının olup olmadığı çok kısa zamanda tespit ediliyor. Pilot bölge İstanbul'da 20 araç farklı noktalarda çalışmalarını yürütüyor. Ekim ayı sonunda bu hizmet 150 araçla, 30 şehirde sahada olacak" ifadelerini kullandı.

SUÇ ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE

Zehir tacirlerine göz açtırmadıklarını kaydeden Yerlikaya, 53 bin 929 uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini, gözaltına alınan 66 bin 13 şüpheliden 5 bin 966'sının tutuklandığını açıkladı. Siber suçlarla mücadele rakamlarını da paylaşan Bakan, terörle iltisaklı olduğu tespit edilen 56 bin 958 sosyal medya hesabıyla ilgili işlem yapıldığı duyurdu. Suç örgütlerine yönelik yapılan 92 operasyonda, 1767 şüphelinin gözaltına alındığını kaydeden Yerlikaya, "Bunların 430'u tutuklandı, 203'ü hakkında adli kontrol kararı verildi" bilgisini verdi.

90 GÜNDE 258 TERÖRİST ETKİSİZ

Terörle mücadeleye ilişkin net mesajlar veren Bakan Yerlikaya, "Bir daha terör nedeniyle kapalı tek bir yaylamız, terkedilmiş tek bir köyümüz, mezramız, tek bir kulübemiz dahi olmayacaktır" dedi. Son 90 günde, terör örgütlerine yönelik İHA, SİHA ve İKU'larla 15 bin 640 saat uçuş gerçekleştirildiğini aktaran Yerlikaya, "Toplam 43 bin 490 operasyon düzenledik. Bu operasyonlarda, 40'ı teslim 27'si ölü, 187'si sağ, 4'ü yaralı, 258 terörist etkisiz hale getirildi" bilgisini verdi.

37 BOMBALI EYLEM ÖNLENDİ

FETÖ'ye yönelik 1294 operasyon yapıldığını aktaran Bakan, "1955 şüpheli gözaltına alınırken, 391 şüpheli tutuklandı, 333'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. DEAŞ'a yönelik 260 operasyon yapıldı, 42 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamalarında bulundu. Engellenen terör eylemlerine ilişkin bilgi veren Bakan Yerlikaya, "Bu dönemde 37'si bombalı eylem olmak üzere 44 eylem engellendi. Evlat nöbetlerindeki 4 kişi teslim oldu, ailesine kavuşanların sayısı 46'ya ulaştı" şeklinde konuştu.