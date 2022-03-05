MMU'nun motorunda müthiş gelişme

CNN Türk'e konuk olan Prof. Dr. İsmail DEMİR, TUSAŞ ana yükleniciliğinde yürütülen ve Türk savunma sanayiinin mega projesi olan Milli Muharip Uçak (MMU) hakkında önemli açıklamalarda bulundu. ABD'den tedarik edilecek F110 motoruna ilaveten bir alternatif bir motor seçeneğinin olduğunu belirten Başkan DEMİR, "Ayrıca, milli motor için Rolls-Royce firmasıyla bir çalışma ihtimalimiz vardı. Burada bazı endişelerimiz vardı, gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda bu endişeleri giderdik. Çalışmalar başladı." açıklamalarında bulundu.



Konuyla ilgili olarak yine Başkan DEMİR tarafından Mart 2021'de yapılan açıklamada, "Rolls-Royce'un bu uçak için hazır bir motoru yok. Onlar, Türkiye'de kurdukları bir ortaklık ile bu uçak için motor geliştirmeyi teklif ediyorlardı ama o geliştirmenin şartları arasında bizim kabul edemeyeceğimiz 5-6 tane madde vardı. Onları uzun süre boyunca müzakere ettik ve çoğunda istediğimiz yere kadar geldi mesele. Şu anda biz anlaşılabilir bir konuda olduğunu düşünüyoruz. Eğer onlar da hazırlar ise bu işi artısıyla eksisiyle bir yere getirebilecek durumdayız." ifadelerine yer verilmişti.

Başkan DEMİR'in açıklamalarından, TRMotor ile Rolls-Royce firmasının müşterek çalışarak Milli Muharip Uçak için bir motor geliştireceği sonucu ağır basıyor. Aynı zamanda Rolls-Royce, Türkiye'de yerleşik Kale Grubu ile de yakın ilişkilere sahip. Kale Grubu bünyesinde bulunan Kale ArGe şirketi, Türk füzelerine güç veren milli turbojet füze motorlarının geliştirilmesini başardı.



Milli Muharip Uçak'ın 2023 yılında hangardan çıkış yapması, 2025 veyahut 2026 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi ve 2029 yılında ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi planlanıyor.