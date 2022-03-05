VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Devletimiz sağ olsun
Hayat sürprizlerle dolu
MMU'nun motorunda müthiş gelişme
Vadesi geçmiş vergi borçları kamu alacaklarından mahsup edilebilecek
Sorunları hallettik
Seda'yı elimden aldı
HDP'li Kaya'nın oğlu uyuşturucuyla yakalandı
Ukrayna'dan tahliye edilen Türklerin sayısı 11 bini geçti
Rusya'dan flaş hamle
Sigara, ağız kanserlerine zemin hazırlıyor
Kovid sonrası saçı dökülenlere özel saç çıkartan karışım
Gece vardiyası obezite ve diyabet riskini artırabilir
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları 5 Mart 2022
Biden: Rus saldırıları Avrupa'nın güvenliğine de karşı
Kalın, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman ile görüştü
Rusya'da 'sahte haberlere' 15 yıl hapis cezası
ABD'den Ukrayna'da 'uçuşa yasak bölge' açıklaması
Zelenski'den AB'ye çağrı: Sessiz kalmayın
Rusya, Türkiye dahil 9 ülkeden sebze ithalatını artırıyor
G7 ülkelerinden Rusya'ya yaptırımlara devam kararı
İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması
Milli Savunma Bakanlığı Tatvan şehitlerini andı
Afganistan'da camiye bombalı saldırı: 2 ölü, 18 yaralı
Türkiye'de 38 bin 283 yeni vaka tespit edildi
05 Mart 2022 Cumartesi 12:00:00 - Güncelleme:05 Mart 2022 Cumartesi 12:00:00

MMU'nun motorunda müthiş gelişme! İsmail Demir duyurdu...

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail DEMİR, Milli Muharip Uçak (MMU)'ta kullanılacak motorda Rolls-Royce ile iş birliği için çalışmalara başlandığını duyurdu.

CNN Türk'e konuk olan Prof. Dr. İsmail DEMİR, TUSAŞ ana yükleniciliğinde yürütülen ve Türk savunma sanayiinin mega projesi olan Milli Muharip Uçak (MMU) hakkında önemli açıklamalarda bulundu. ABD'den tedarik edilecek F110 motoruna ilaveten bir alternatif bir motor seçeneğinin olduğunu belirten Başkan DEMİR, "Ayrıca, milli motor için Rolls-Royce firmasıyla bir çalışma ihtimalimiz vardı. Burada bazı endişelerimiz vardı, gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda bu endişeleri giderdik. Çalışmalar başladı." açıklamalarında bulundu.

Konuyla ilgili olarak yine Başkan DEMİR tarafından Mart 2021'de yapılan açıklamada, "Rolls-Royce'un bu uçak için hazır bir motoru yok. Onlar, Türkiye'de kurdukları bir ortaklık ile bu uçak için motor geliştirmeyi teklif ediyorlardı ama o geliştirmenin şartları arasında bizim kabul edemeyeceğimiz 5-6 tane madde vardı. Onları uzun süre boyunca müzakere ettik ve çoğunda istediğimiz yere kadar geldi mesele. Şu anda biz anlaşılabilir bir konuda olduğunu düşünüyoruz. Eğer onlar da hazırlar ise bu işi artısıyla eksisiyle bir yere getirebilecek durumdayız." ifadelerine yer verilmişti.

Başkan DEMİR'in açıklamalarından, TRMotor ile Rolls-Royce firmasının müşterek çalışarak Milli Muharip Uçak için bir motor geliştireceği sonucu ağır basıyor. Aynı zamanda Rolls-Royce, Türkiye'de yerleşik Kale Grubu ile de yakın ilişkilere sahip. Kale Grubu bünyesinde bulunan Kale ArGe şirketi, Türk füzelerine güç veren milli turbojet füze motorlarının geliştirilmesini başardı.

Milli Muharip Uçak'ın 2023 yılında hangardan çıkış yapması, 2025 veyahut 2026 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi ve 2029 yılında ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi planlanıyor.

Etiketler : milli muharip uçak ismail demir tusaş rolls royce
O tokat Ebru'ya mı?

O tokat Ebru'ya mı?
Yıllara meydan okuyor

Yıllara meydan okuyor
Formunun sırrını açıkladı

Formunun sırrını açıkladı
Bursa'da ‘Masum ve Güzel'

Bursa'da ‘Masum ve Güzel'
Evlat bambaşka bir şey

Evlat bambaşka bir şey
Her şeyi taklit etmiş

Her şeyi taklit etmiş
Hakim'le dönüyor

Hakim'le dönüyor
Korkarak oynadı

Korkarak oynadı
Miniklere oyuncak jesti

Miniklere oyuncak jesti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER