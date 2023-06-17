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17 Haziran 2023 Cumartesi 11:23:00 - Güncelleme:17 Haziran 2023 Cumartesi 11:23:00

MLKP'nin sözde Suriye sorumlularından Osman Nuri Ocaklı etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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MİT, terör örgütü MLKP'nin sözde Suriye sorumlularından olan ve kırmızı kategoride aranan Osman Nuri Ocaklı'yı Suriye'nin Aynularab (Kobani) bölgesinde etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MLKP adına Türkiye'de çok sayıda eylemin talimatı veren, Bursa'daki cezaevi saldırısı da dahil olmak üzere birçok terör eylemini organize eden Osman Nuri Ocaklı, MLKP'nin sözde yönetim kadrolarında yer aldı.

PKK/KCK mensupları ile Suriye ve Türkiye'de güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin planlayıcısı ve uygulayıcısı konumunda olan Ocaklı, MİT tarafından takibe alındıktan sonra Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab bölgesinde etkisiz hale getirildi.

MLKP'nin Suriye'deki sözde üst düzey yöneticisi olan ve MİT tarafından Ocak 2023'te etkisiz hale getirilen "Ahmet Şoreş" kod adlı Zeki Gürbüz'den sonra MLKP yöneticiliği yapabilecek isimlerden birisi olan Ocaklı'nın ölümü örgüte büyük darbe vurdu.

2000'DEN İTİBAREN FAALİYET GÖSTERİYORDU

Terörist Ocaklı, 2000 yılından itibaren MLKP'nin Türkiye'deki silahlı aparatı olan FESK sorumlusu olarak terör eylemlerine devam etti.

PKK ile yakın örgütsel ilişkide bulunan Ocaklı, 2014 yılında Irak'ın Kandil bölgesine 2015 yılında ise Suriye'nin Rasulayn bölgesine geçerek terör faaliyetlerini sürdürdü.

2018'de Türkiye ile Suriye arasındaki illegal geçişlerden MLKP adına sorumlu olan terörist Ocaklı, sözde eski MLKP Suriye sorumlusu "Baran" kod adlı Bayram Namaz'ın "sağ kolu ve örgütün Suriye'deki 3. adamı" konumuna geldi.

2019 yılında Namaz'ın etkisiz hale getirilmesinin ardından MLKP'nin sözde Suriye sorumlusu terörist Zeki Gürbüz'ün yardımcısı olan Ocaklı, geçen yıldan bu yana Aynularab'da sözde sorumlu düzeyinde faaliyetine devam etti.

Etiketler : mlkp osman nuri ocaklı terör örgütü
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