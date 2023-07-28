Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Suriye'deki gençleri silah zoruyla örgüte alan ve Türk güvenlik güçlerine karşı düzenlenen birçok eylemin talimatını veren Zagros Çekdar kod adlı Mesut Celal Osman'ın 2018'de Suriye'den Irak'a geçtiğini tespit etti. PKK/KCK-YBŞ'nin sözde Sincar eyalet sorumlularından Osman'ın, bölgede güç kaybı yaşayan örgüt tarafından destek amacıyla görevlendirildiği belirlendi.

MİT'TEN SİNCAR'DA PKK'YA NOKTA OPERASYON



Akşam Gazetesi GYY Mustafa Kartoğlu (@mkartoglu): Sincar, PKK için ikinci Kandil. Fakat MİT, Sincarı'ı PKK'ya dar etti. Bölgeye yerleşmelerine ve orayı "başkent" yapmalarına engel oldu. pic.twitter.com/3bCwJJJEXz — 24 TV (@yirmidorttv) July 28, 2023

Yerel halkı güç kullanarak sindirmeye çalışan Osman, Sincar'da örgütün bir toplantısına gittiği sırada MİT'in düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.