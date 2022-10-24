VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Uzman Psikolog Timur Harzadın: Aşık Oluruz Çünkü Bunun Bir Nedeni Var
‘Shout' Uzak Doğu Kültürünü Özgün Tasarımlarla Ortaya Çıkarıyor
Sanatçı Eşref Ziya Terzi: Oturduğu koltuğa güç veren insanları bulup yetiştirmemiz lazım
Yunanistan'dan çaresizlik itirafı: Türkiye'nin gerisinde kaldık
Hazine ve Maliye Bakanı duyurdu: Yeni bir dönemi başlatıyoruz
İstanbul'a yeni metro hattı! İBB 'Yapmayız' dedi Bakanlık devraldı
MİT'ten terör örgütüne bir darbe daha! Sözde tabur sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi
Emekli maaşları daha erken bağlanıyor... İşte merak edilen soruların cevapları!
Rusya'nın 'kirli bomba' iddialarına 3 ülkeden ret: Kabul etmeyeceğiz
Sözde aktivistlerden 110 milyon dolarlık tabloya patates püreli saldırı!
CHP'de 'Sezgin Tanrıkulu' krizi! ''Sana ne kardeşim''
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak: EYT ve sözleşmeli personel masada
Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli sağanak geliyor
"Buna dili varmıyor"
Sahnede fenalaştı
Miami'den İstanbul'a
2.5 saat canlı
Babalık yakıştı
Aşk yeniden doğdu
Kimi davranışlar genetik olarak aktarılıyor
Safra yolu kanserinin ameliyatsız tedavisi mümkün
Burun estetiği havalar soğukken yaptırılmalı
Reflü ve alerji de boğaz ağrısı yapar
Çocuklarda da ‘varikosel' olur
24 Ekim 2022 Pazartesi 10:16:00 - Güncelleme:24 Ekim 2022 Pazartesi 10:16:00

MİT'ten terör örgütüne bir darbe daha! Sözde tabur sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de düzenlediği operasyonla terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu 'Amed Dorşin' kod adlı terörist Eyyüp Yakut'u etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne 2010'da katılan Yakut'un 2013'te örgütün dağ kadrosuna geçerek Türkiye ve Suriye'de terör faaliyeti yürüttüğü belirlendi.

Terörist Yakut, 2020'den sonra Barış Pınarı Harekat bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik bombalı eylem ve sabotaj düzenleyen sözde tugayın sorumlusu olarak Suriye'de bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik terör eylemleri nedeniyle terörist Yakut, MİT tarafından takibe alındı.

Suriye'nin Şeddade bölgesinde olduğu belirlenen terörist Yakut, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Etiketler : terör örgütü PKK/YPG Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye
Bahisçi Tamer

Bahisçi Tamer
Hülya soruları kaçırdı

Hülya soruları kaçırdı
Miniklerin gözünden sanat

Miniklerin gözünden sanat
Metin'siz ilk sahne

Metin'siz ilk sahne
En büyük şansı

En büyük şansı
Sektörde jön eksikliği var

Sektörde jön eksikliği var
Tek kriteri senaryo

Tek kriteri senaryo
Küpesiz dışarı çıkmam

Küpesiz dışarı çıkmam
Gülşen, hakim karşısına çıkıyor

Gülşen, hakim karşısına çıkıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX