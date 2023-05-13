MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde operasyon! Üst düzey terörist etkisiz

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Üst düzey terörist Haydar Demirel etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA
MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla PKK/YPG'nin sözde Hol eyaleti genel sorumlusu Haydar Demirel'i etkisiz hale getirdi.
PKK/YPG içerisinde Türkiye, Irak ve Suriye'de pek çok bölgede faaliyet yürütmesinin ardından Hol Eyaleti Genel Sorumluluğuna getirilen Brüsk/Bager Türk/Bager Kemal kod Haydar Demirel, MİT'in Suriye/Tel Hamis'te gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.
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