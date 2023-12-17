VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Elazığ'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 14 gözaltı
Safranbolu UNESCO'da 29. yıl dönümünü kutluyor
Odessa'da Rus ordusuna ait 9 İHA düşürüldü
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon
Türkiye'nin milli havacılık motorları kritik virajları dönüyor
Türkiye'nin arazi örtüsü verileri, yapay zeka destekli yeni sistemle tespit edilecek
17 Aralık 2023 Pazar 14:17:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 14:17:00

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: Sözde sorumlu terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Şirvan Hasan'ı, düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/YPG üyesi ve Suriye'nin Deyrizor şehrinde sözde saha sorumlusu olan Roni Velat kod adlı Şirvan Hasan'ın yerinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Türkiye'de bulunduğu 2011-2012 ve 2013 yılları arasında güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerinde yer aldığı, 2013'ten sonra da Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlenen Şirvan Hasan, 5 Aralık 2023'te, Türkiye'ye yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Deyrizor'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Etiketler : mit suriye operasyon şirvan hasan
En büyük destekçisi ailesi

En büyük destekçisi ailesi
Sahnede 'Hadise' çıktı

Sahnede 'Hadise' çıktı
Ramsay Hunt sendromuna yakalandı

Ramsay Hunt sendromuna yakalandı
Penelope Cruz'dan Gazze için "acil ateşkes" çağrısı

Penelope Cruz'dan Gazze için "acil ateşkes" çağrısı
Aleyna Solaker'in yeni projesi belli oldu

Aleyna Solaker'in yeni projesi belli oldu
'Kaykay'cı Sinan

'Kaykay'cı Sinan
Cem Karaca sorumluluğu

Cem Karaca sorumluluğu
Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi

Türkiye'yi terk ettiği iddialarına açıklık getirdi
Evrim Akın: Hayırsız biriyim

Evrim Akın: Hayırsız biriyim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX