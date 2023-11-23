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23 Kasım 2023 Perşembe 09:55:00 - Güncelleme:23 Kasım 2023 Perşembe 09:55:00

MİT, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Fahrettin Tolun'u etkisiz hale getirdi

Kaynak: AA

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, terör örgütü PKK/YPG'ye ağır silah temininden sorumlu Hayri Serhat kod adlı Fahrettin Tolun'u, Suriye'nin kuzeyindeki Rumeylan'da etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre 1992'den itibaren Suriye'de, İran ve Irak'ta terör örgütüne ağır silah temininde faaliyet yürüten terörist Tolun, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu.

Iğdır ve Erzurum Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından "Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma" suçundan oluşturulan dosya kayıtlarının da bulunduğu belirlenen terörist Tolun, Suriye'nin kuzeyindeki Rumeylan'da MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Etiketler : mit terör örgütü pkk ypg fahrettin tolun
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