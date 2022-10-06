MİT'ten Suriye'de nokta operasyon! Sözde Kobani eyalet sorumlusu öldürüldü

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütüne 2001'de katılan Demertaş, güvenlik güçlerine karşı Hakkari ve Tunceli kırsalı ile Zagros bölgesinde uzun yıllar faaliyet yürüttü.

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Cumhuriyet savcısı Murat Uzun ile bir taksicinin 2011'de şehit edilmesi eylemlerine katıldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Demertaş, MİT tarafından takibe alındı.

MİT, Demertaş'ı Aynularap merkezinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Sınır hattındaki eylemlerin talimatını verdi

2012'de sözde Dersim Ali Boğazı bölge sorumlusu olan Demertaş'ın 2014'te Irak'ın kuzeyindeki Metina'ya geçtiği, 2016'da Suriye'nin kuzeyinde sözde PKK/YPG Cerablus sorumlusu, 2019'da sözde Kobani mevzilendirme sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi.

PKK/YPG adına Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te ABD'li yetkililerle temaslarda bulunan Demertaş'ın, 2020'den itibaren sözde Kobani bölgesi genel sorumlusu olduğu, bu sürede Türkiye sınır hattındaki güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin talimatını verdiği ve bu eylemleri yönettiği tespit edildi.