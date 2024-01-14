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14 Ocak 2024 Pazar 19:48:00 - Güncelleme:14 Ocak 2024 Pazar 19:48:00

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: 5'i kritik altyapı tesisi olmak üzere 23 hedef imha edildi

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MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan aralarında kritik altyapı tesisi, kontrol noktası, sözde askeri nokta bulunan 23 hedefi imha etti.

MİT Başkanlığı, Suriye'de, terör örgütü PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan aralarında kritik altyapı tesisi, kontrol noktası, sözde askeri nokta bulunan 23 hedefi imha etti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Irak'ta güvenlik güçlerine yönelik saldırının ardından, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, cephane gibi stratejik hedeflerin yanı sıra örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüten kişileri hedef aldı.

MİT'in operasyonuyla, Suriye'de, terör örgütü PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 5 kritik altyapı tesisi, 3 kontrol noktası, 8 sözde askeri nokta, 2 mühimmat deposu, 2 lojistik deposu, 2 teknik araç deposu ve bir tünel/mevzilendirme çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere toplam 23 hedef imha edildi.

Operasyonların, planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam edeceği öğrenildi.

Etiketler : MİT operasyonu Terör hedefleri Altyapı imhası
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