VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Diyarbakır anneleri evlatlarını bekliyor
Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı 2021-2022 sezonunda 250 bin tonu aştı
Doğal taş fabrikasında çarklar güneş enerjisiyle dönüyor
Genç milli güreşçi Nil Aktaş'ın hedefi dünya şampiyonluğu
Milli sporcu Yusuf Kaya, muaythaide dünya şampiyonluğunu hedefliyor
İnfaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına saldıran 3 terörist Bursa'ya getirildi
İstanbul'un 4 ilçesi için sağanak uyarısı
Bakan Karaismailoğlu, Muğla'da restorasyonu yapılan tarihi köprüyü inceledi
Turistik trenlere yerli ve yabancı ilgisi yeni rotaları beraberinde getirecek
Bakan Bilgin EYT için tarih verdi!
Türkiye'de ilk ve tek! Görmek için akın ettiler
Türkiye'den ''Ruble'' hamlesi! 2,5 milyar dolar içeride kalacak
Sedat Peker'e darbe! Kritik isim İstanbul'a getirildi
Bakan Soylu'dan teröristlere mesaj: Ya sarı torba ya teslim
Bakanlıktan ikinci el araç satışı için yeni adım!
KKTC'den ABD'nin kararına tepki: Türkiye ile birlikte gerekli tedbirleri alacağız
MİT'ten Suriye'de çifte operasyon!
Başkan Erdoğan yeni konut hamlesi için tarih verdi! 2. etap seçim sonrası
Türkiye'nin denizdeki demir yumruğu
Bayraktar Kızılelma motor çalıştırdı!
Hollanda'da 30. terör festivali
ABD'den Rum'a silah satışına onay
Hindistan ormanlarında çita sürprizi: 70 yıl sonra döndüler
30'larımda anne olmak istedim
18 Eylül 2022 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:18 Eylül 2022 Pazar 13:11:00

MİT'ten Suriye'de çifte operasyon!

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Fırat bölgesi sorumlusu 'Rojhat Karakoçan' kod adlı Mehmet Gürbüz'ü Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa'da düzenlediği SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirdi. Terör örgütünün üst düzey sorumlularına yönelik operasyonların ardından misilleme ihtimaline karşı örgüt üyeleri takibe alındı. Ayn İsa'daki depolarda Grad füzelerinin çıkartıldığı bilgisi üzerine mühimmat yüklü kamyonetle seyir halinde olan örgüt mensuplarına yönelik aynı gün ikinci kez SİHA operasyonu düzenlendi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in saha ajanlarından alınan bilgiler çerçevesinde, 16 Eylül'de terörist Gürbüz'e yönelik operasyon düzenlendi.

Gürbüz ve koruması, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa'da düzenlenen SİHA operasyonuyla etkisiz hale getirdi.

- MİSİLLEME GİRİŞİMİ ENGELLENDİ

Terör örgütünün üst düzey sorumlularına yönelik operasyonların ardından misilleme ihtimaline karşı örgüt üyeleri takibe alındı.

Ayn İsa'daki depolarda Grad füzelerinin çıkartıldığı bilgisi üzerine mühimmat yüklü kamyonetle seyir halinde olan örgüt mensuplarına yönelik aynı gün ikinci kez SİHA operasyonu düzenlendi.

Bu operasyonda, Barış Pınarı Bölgesindeki güvenlik güçlerine yönelik eylem yapacak üç terörist etkisiz hale getirildi, iki Grad füzesi ve muhtelif mühimmat imha edildi.

- EYLEMLERİN TALİMATINI VEREN KİŞİYDİ

Yaptığı terör eylemleri sebebiyle hakkında 2018'de kırmızı bülten çıkartılan Gürbüz, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'ndeki güvenlik güçlerine yönelik eylemlerin talimatını veren ve bu eylemleri yöneten kişiydi.

Tunceli kırsalında örgütün sözde grup sorumlusu olduğu dönemde Çemişgezek'teki Yenibaş Jandarma Karakoluna 30 Ağustos 2011'de saldıran teröristler arasında yer alan Gürbüz'ün, 2015'te Pülümür Kalmam Tepesi'nde ağaç kesen sivillerin kaçırılması eylemine de katıldığı belirlendi.

Etiketler : MİT Gürbüz Barış Pınarı Harekatı Bölgesi pkk
Gerçek hayatta gözyaşı dökemem

Gerçek hayatta gözyaşı dökemem
Allı Turnam performansı

Allı Turnam performansı
Müzikal gösteri

Müzikal gösteri
Yap bir Güzellik!

Yap bir Güzellik!
Ekrana geri sayım

Ekrana geri sayım
Sahnede doğum günü sürprizi

Sahnede doğum günü sürprizi
Karadeniz romantizmi

Karadeniz romantizmi
Annesinin boyuna yetişti

Annesinin boyuna yetişti
Alkol tedavisi gördüm

Alkol tedavisi gördüm

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes