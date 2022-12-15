15 Aralık 2022 Perşembe 10:22:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 10:22:00
MİT'ten Suriye ve Kuzey Irak'ta operasyon! PKK/PYD'nin 2 sözde yöneticisi etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
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MİT, güvenlik güçlerine havan saldırılarını organize eden PKK'lı Osman Mutlu ile sözde propaganda sorumlusu Songül Tarıncı'yı Suriye ve Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.
MİT, Irak/Duhok-Gare alanında gerçekleştirdiği operasyonla, terör örgütünün propagandasının yapıldığı materyallerin hazırlanması ve dağıtımından sorumlu 'Roza' kod adlı Songül Tarıncı'yı etkisiz hale getirdi.
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