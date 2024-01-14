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14 Ocak 2024 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:14 Ocak 2024 Pazar 10:00:00

MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon

Kaynak: TRT Haber

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MİT, Türkiye'ye için istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyeti yürüttüğü tespit edilen terör örgütü PKK/KCK mensubu Hasan Seburi'yi, Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, son dönemde Irak'ta kurduğu istihbarat ağı aracılığıyla Süleymaniye ve çevresinde çok sayıda teröristi listeden sildi.

Irak Pencevin kırsalında faaliyet gösteren, örgüte 2023'te İran'dan katılan Redur Baz kod adlı Hasan Seburi MİT tarafından Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Örgüte yeni katılan Hasan Seburi, MİT'in saha ajanları tarafından takibe alındı. İstihbarat toplam ve keşif/gözetleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere eğitim aldığı tespit edildi.

İran asıllı Redur Baz kod adlı Hasan Seburi'ye operasyon düzenlenmesi için düğmeye basıldı.

YERİNİ SAHA AJANLARI TESPİT ETTİ

PKK/KCK mensubu Hasan Seburi'nin yeri, MİT'in örgüt içerisindeki saha ajanları tarafından tespit edildi.

Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif/gözetleme faaliyetlerinde kullanılması planlanan terörist, MİT tarafından nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Etiketler : milli istihbarat teşkilatı terörist hasan seburi operasyon
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