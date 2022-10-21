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21 Ekim 2022 Cuma 10:05:00 - Güncelleme:21 Ekim 2022 Cuma 10:05:00

MİT'ten Sincar'da nokta operasyon! Sözde komutan Burhan Piçak Türkiye'ye getirildi

Kaynak: IHA

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde Sincar'da düzenlediği operasyonla PKK/KCK'nın suikast biriminde sözde komutan olarak faaliyet yürüten Burhan Piçak'ı Türkiye'ye getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ta düzenlediği nokta operasyonla terör örgütü PKK/KCK'nın suikast biriminde ve Musul Sincar'da sözde komutan olarak faaliyet gösteren "Canşer/Laşer" kod adlı Burhan Piçak'ı Türkiye'ye getirdi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın suikast biriminde ve Musul Sincar'da sözde komutan olarak faaliyet gösteren "Canşer/Laşer" kod adlı Burhan Piçak, MİT'in Sincar'da düzenlediği nokta operasyonla Türkiye'ye getirildi. 2015 yılında Diyarbakır Lice'den Suriye'ye geçerek PKK/KCK/PYD/YPG'ye katılan Piçak'ın Suriye'de YPG bünyesinde eğitim aldığı, 2019 yılında gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na (BPH) karşı örgütün sözde operasyon taburunda faaliyet yürüttüğü, 2019-2020 yıllarında Suriye'nin Tabka bölgesinde bulunduğu, 2020 yılı sonlarında Suriye Sırrin'deki sözde akademide uzman suikast eğitimi aldığı ve suikast biriminde görevlendirildiği, akabinde Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar bölgesinde görevlendirildiği ve burada sözde komutan olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Etiketler : MİT Sincar PKK/KCK
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