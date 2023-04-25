VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
DBP'li Bayındır'dan küstah açıklama: Sayın Öcalan'ı özgürleştireceğiz
YKS'ye kaç kişinin başvurduğu açıklandı
Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Ankara-Sivas YHT ilklere imza attı
İran'dan PKK'ya İHA Eğitimi
Akaryakıtta son dakika indirimi
MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon!
25 Nisan 2023 Salı 10:05:00 - Güncelleme:25 Nisan 2023 Salı 10:05:00

MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe! Baran Kurtay etkisiz hale getirildi

Kaynak: IHA

ABONE OL

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka alanı sorumlularından Baran Kurtay Kod Mehmet SARI'yı, Suriye Kamışlı'da düzenlediği gizli bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Rakka alanı sorumlularından Baran Kurtay Kod Mehmet Sarı'yı, 14 Nisan 2023 günü Suriye Kamışlı'da düzenlediği gizli bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

Türkiye'deki örgütsel eylemlere katılmasının ardından 2014'de Suriye alanına geçen Mehmet Sarı'nın son olarak PKK'nın lider kadrosu ile irtibatlı bir şekilde Rakka alanında üst düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

MİT, Mehmet Sarı'nın Kamışlı'daki faaliyetlerini takibe aldı ve operasyon için uygun zamanı bekledi.

PKK/YPG mensubu Baran Kurtay Kod Mehmet Sarı, Suriye Kamışlı bölgesinde 14 Nisan 2023 tarihinde MİT'in özel ekibi tarafından düzenlenen çok gizli bir nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Etiketler : Milli İstihbarat Teşkilatı MİT PKK/KCK-PYD/YPG
Telefonunu elinden düşürmedi

Telefonunu elinden düşürmedi
Kendine oyun odası yaptırdı

Kendine oyun odası yaptırdı
100. yıla özel marş besteledi

100. yıla özel marş besteledi
O kazadan sonra evlendik

O kazadan sonra evlendik
Geçmişin öğretisine bağlıyım

Geçmişin öğretisine bağlıyım
Sportif çift

Sportif çift
Bilal'den Şekerparem

Bilal'den Şekerparem
Çekim heyecanı

Çekim heyecanı
Ustadan veda

Ustadan veda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX