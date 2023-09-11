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MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde askeri eğitim sorumlusu etkisiz
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11 Eylül 2023 Pazartesi 14:31:00 - Güncelleme:11 Eylül 2023 Pazartesi 14:31:00

MİT'ten nokta operasyon: PKK'nın sözde askeri eğitim sorumlusu etkisiz

Kaynak: AA-TRT Haber

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MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri eğitim sorumlusu Muhtesim Akyürek'i, Suriye'nin kuzeyindeki Amude'de etkisiz hale getirdi.

MİT, özellikle Suriye sınırında bulunan birliklerimize saldırı ve eylem planlamak üzere eğitim veren örgüt yöneticilerine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

PKK/YPG son dönemde eğitim faaliyetlerine ağırlık vererek kaybettiği kadroların yerine yenilerini yetiştirmeyi amaçlamaktaydı. Bu kapsamda MİT, kaynaklarını devreye sokmak suretiyle Amude'deki eğitim sorumlusu Serhat Serhildan kod Muhtesim Akyürek'i yakın takibe aldı.

Son dönemde, tabanından kadro ve işbirlikçi devşirmede zorlanan PKK/YPG, Suriye sahasından temin ettiği kadrolarını, metropollerde eylem yapmak üzere eğitmekteydi.

SAHA AJANLARINA OPERASYON TALİMATI VERİLDİ

Muhtesim Akyürek'in, Amude'de eğitim faaliyetleri içerisinde sorumlu düzeyde görev aldığını öğrenen MİT, örgüt yöneticisinin temas ve faaliyetlerini sahadaki kaynakları vasıtasıyla anbean takip etti.

Serhat Serhildan kod Muhtesim Akyürek'i etkisiz hale getirmek üzere hassas bir planlama yapan MİT, sahadan elde ettiği istihbarat ve verileri analiz ederek operasyon kararı aldı.

MİT saha ajanları, Serhat Serhildan kod Muhtesim Akyürek'i düzenlediği başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

SERHAT SERHİLDAN KOD MUHTESİM AKYÜREK KİMDİR?

2015 yılında örgütün kırsal yapılanmasına katılan Muhtesim Akyürek, bu süreçte ideolojik ve silahlı eğitim aldı. Akabinde Suriye'de faaliyetlerini sürdüren Muhtesim Akyürek örgüt bünyesindeki eylem ve silahlı eğitim sorumlularındandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Serhat Serhildan kod Muhtesim Akyürek, PKK/YPG'nin eğitim faaliyetleri bakımından önemli bir örgüt yöneticisiydi.

Etiketler : mit operasyon pkk
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