VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya izin vermeyeceğiz"
İsrail'in Gazze'ye gece düzenlediği saldırılarda 14 kişi öldürüldü
Geçen ay "en sıcak ocak" olarak kayıtlara geçti
2024 yılı fitre bedeli 130 TL oldu
İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısında gözaltı sayısı 93 oldu
Borsa güne yükselişle başladı
08 Şubat 2024 Perşembe 09:54:00 - Güncelleme:08 Şubat 2024 Perşembe 09:54:00

MİT'ten nokta operasyon: Kırmızı kategorideki terörist etkisiz

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan, terör örgütü PKK/HPG'nin sözde konsey üyesi Yunus Demir'i, Irak'ın Gara bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, Pençe-Kilit operasyonlarına karşı koymak için terör örgütünün sözde üst yönetimince özel görevlendirilen, aranan teröristler listesinde kırmızı kategoride yer alan ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK/HPG'nin sözde konsey üyesi "Şivan Gever" kod adlı terörist Yunus Demir'i hedef listesine aldı.

Pençe-Kilit bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birliklerine saldırı yapacak terörist grubu eğittiği belirlenen terörist Demir'in, Irak'ta Türk güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerin planlanması ve yönetilmesinden bizzat sorumlu olduğu tespit edildi.

MİT, sahaya sürdüğü özel eğitimli ajanlarının uzun süren çalışmaları sonucu terörist Demir'in, Irak'ın Gara bölgesinde olduğunu belirledi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki Türk askerine yönelik eylem yapacak teröristlerin son hazırlıklarını kontrol ettiği tespit edilen terörist Demir ve beraberindeki teröristler, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Etiketler : mit terör kırmızı kategori yunus demir gara
İzmir'i yaktı

İzmir'i yaktı
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin

Simge: Ağlamak isteyen beni dinlesin
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
'Öteki' de buluştular

'Öteki' de buluştular
Çifte heyecan

Çifte heyecan
Detoks suyu yanında

Detoks suyu yanında
"İkinci el kıyafet alıyorum"

"İkinci el kıyafet alıyorum"
Aşkın yolculuğu sete çıktı

Aşkın yolculuğu sete çıktı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX