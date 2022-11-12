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12 Kasım 2022 Cumartesi 14:45:00 - Güncelleme:12 Kasım 2022 Cumartesi 14:45:00

MİT'ten nokta operasyon... Firari FETÖ'cü Uğur Demirok Türkiye'ye getirildi

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Hakkında "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY mensubu Uğur Demirok, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasında faaliyet yürüten Demirok, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçtı.

Geçmişte örgütün TSK mahrem yapılanmasında da faaliyet yürüttüğü tespit edilen Demirok'un örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu bildirildi.

Etiketler : FETÖ 15 Temmuz Milli İstihbarat Teşkilatı Uğur Demirok
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