MİT'ten nokta operasyon: "Bahoz Afrin" kod adlı terörist öldürüldü

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24 Aralık 2023 Pazar 13:51:00 - Güncelleme:24 Aralık 2023 Pazar 13:51:00

MİT'ten YPG'nin sözde Ayn El Arab eyalet sorumlusuna operasyon

Kaynak: TRT Haber

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MİT, Suriye sınır hattında konuşlu güvenlik güçlerimize yönelik tacizlerin sürdüğü Ayn El Arab'da, PKK/YPG sözde Ayn El Arab Sorumlusu Bahoz Afrin kod adlı teröristi etkisiz hale getirdi.

MİT, Bahoz Afrin kodlu teröristin geçmişte Suriye sınırındaki güvenlik güçlerimize yönelik eylemleri organize ettiğini tespit etti. Sansasyonel eylem arayışında olduğu yönünde istihbarat alınan Suriye uyruklu sözde sorumlulardan Bahoz Afrin kod öncelikli hedef listesine eklendi.

Sınır hattındaki güvenlik güçlerimize yönelik yeni bir eylem hazırlığı içerisinde olduğu yönünde saha ajanlarından istihbarat alan MİT, Bahoz Afrin kodu takip etmeye başladı. Yapılan takip sonucu planladığı eylemin son aşamasında olduğu belirlenen Bahoz Afrin kod için düğmeye basıldı. Başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynakları, Ayn El Arab'a sorumlu olarak gönderilen teröristlerin sürekli olarak MİT tarafından etkisiz hale getirilmesinden dolayı örgütün bölgede büyük bir kriz yaşadığını ve sorumlu düzeyde faaliyet yürütecek terörist bulmakta zorlandığını aktardı.

BAHOZ AFRİN KOD KİMDİR?

Örgütün Suriye'de alan hakimiyeti sağladığı dönemde katılım sağlayan Bahoz Afrin kod adlı terörist 2019 itibarıyla tabur, ardından da cephe sorumlusu olarak faaliyet yürütmeye başladı. 2021 yılı itibarıyla bölge yönetimine giren Bahoz Afrin kod, sözde Ayn El Arap/Batı cephesi sorumlusu oldu. Güvenlik güçlerimize ve sınırlarımıza yönelik eylem arayışlarını sürdüren Bahoz Afrin kod etkisiz hale getirildiği süreçte sözde Ayn El Arap sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu.

Etiketler : mit bahoz afrin terörist
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