MİT'ten nefes kesen ajan operasyonu! Detaylar ortaya çıktı

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20 Ekim 2020 Salı 13:26:00 - Güncelleme:20 Ekim 2020 Salı 13:34:00

MİT'ten nefes kesen ajan operasyonu! BAE ajanının faaliyetleri deşifre edildi

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MİT'in yakaladığı Birleşik Arap Emirlikleri ajanıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri Ajanı El Astal, 15 Temmuz'u ve yeni bir darbe girişimi olasılığını raporladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), BAE adına Türkiye'deki Arap muhalifler hakkında bilgi toplayan bir ajanı yakaladı.

Filistin asıllı Ürdün vatandaşı Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal hakkındaki detaylar ortaya çıktı.

BAE ajanı Al Astal 7 yıldır Türkiye'deydi. Müslüman Kardeşler'in düşünce kuruluşuna Birleşik Arap Emirlikleri karşıtı gazeteci kılıfı ile sızdı, bilgi ve belge topladı. Aslında Türkiye'deki BAE karşıtlarını raporladı.

TRT Haber'in ulaştığı bilgilere göre, Dubai ajanı, Türkiye’nin tüm dünyada özellikle İslam coğrafyasındaki ilişkilerine ilişkin bilgi aktardı.

İç ve dış politikaya ilişkin gelişmeleri Dubai'deki üslerine aktardı.

Aylık 20 bin lirayı bulan ödemeler yapıldı

Türkiye'deki Araplarla ilgili şahsi bilgilerin de yer aldığı raporlar hazırladı. Servis bunun karşığında Al Astal'a aylık 20 bin lirayı bulan ödemeler yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri Ajanı El Astal, 15 Temmuz'u ve yeni bir darbe girişimi olasılığını raporladı.

BAE Ajanı, MİT'in operasyonu ile 3 gün önce yakalandı. Onu yönlendiren istihbarat ajanı Ebu Ali de tespit edildi. O da Türkiye'yi uluslararası alanda zor durumda bırakacak veri araştırması yapıyordu, Türkiye aleyhine istihbarat topluyordu

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