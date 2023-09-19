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19 Eylül 2023 Salı 10:21:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 10:21:00

MİT'ten Münbiç'te nokta operasyonu! Terör örgütüne bir darbe daha

Kaynak: AA

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MİT, terör örgütü YPG/YPJ'nin sözde Münbiç sorumlusu Uman Derviş'i, Suriye'nin Münbiç bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü YPG/YPJ'nin sözde Münbiç sorumlusu Uman Derviş'i, Suriye'nin Münbiç bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

'Şervin Derik' kod adlı U. Derviş, Türk güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirdiği eylemler ve Türkiye'de eylem yapmak için eğitilen teröristleri komuta ettiği gerekçesi ile MİT'in hedef listesine dahil edildi.

MİT, U. Derviş'in etkisiz hale getirilmesi için saha ajanlarına talimat verdi ve teröristin Münbiç'te bulunan yeri tespit edildi.

Derviş, MİT'in gerçekleştirdiği operasyonla, korumaları ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Etiketler : MIT YPG/YPJ Münbiç operasyonu MİT U. Derviş
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