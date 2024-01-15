MİT'ten Metina'da nokta operasyon: Hülya Mercen etkisiz hale getirildi

MİT'in Irak'ın Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla, örgütün Türkiye'ye yönelik faaliyetlerinin yönetildiği Kuzey Sevk ve İdare Karargahı YJA-Star sözde Sorumlusu Peyman Bagok kod Hülya Mercen etkisiz hale getirildi.

BİRÇOK EYLEMİN BAŞ FAİLİYDİ



Mercen, Türkiye kırsalında faaliyet gösterdiği 1991-2001 döneminde özellikle Tunceli kırsalında birçok saldırıya katıldı.

Türkiye ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen çok sayıda saldırıyı planlayarak bizzat katıldı.

MİT, birçok kanlı eyleme katılan Hülya Mercen'i hedef listesine aldı.

MİT'in saha ajanları PKK'lı Mercen'in Metina'da olduğunu tespit etti. Mercen, yakın takibe alındı. MİT, alandaki ağını kullanarak Mercen'in yakın çevresine sızdı.

Hülya Mercen'in, PKK'nın sözde Orta Saha sorumlusu olarak Türkiye'ye geçeceği istihbaratı alındı. MİT bunun üzerine operasyon için düğmeye bastı.

Bölgedeki ajanlar Mercen'in hareketliliğini MİT'e haber verdi. MİT ve TSK'nın koordineli çalışması sonucu düzenlenen operasyonla Hülya Mercen Metina'da etkisiz hale getirildi.