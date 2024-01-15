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15 Ocak 2024 Pazartesi 09:56:00 - Güncelleme:15 Ocak 2024 Pazartesi 09:56:00

MİT'ten Metina'da nokta operasyon: Hülya Mercen etkisiz hale getirildi

Kaynak: TRT Haber-AA

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MİT, 9 askerin şehit edildiği Irak'ın Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla, terör örgütünün sözde sorumlularından Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi.

MİT'in Irak'ın Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla, örgütün Türkiye'ye yönelik faaliyetlerinin yönetildiği Kuzey Sevk ve İdare Karargahı YJA-Star sözde Sorumlusu Peyman Bagok kod Hülya Mercen etkisiz hale getirildi.

BİRÇOK EYLEMİN BAŞ FAİLİYDİ

Mercen, Türkiye kırsalında faaliyet gösterdiği 1991-2001 döneminde özellikle Tunceli kırsalında birçok saldırıya katıldı.

Türkiye ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen çok sayıda saldırıyı planlayarak bizzat katıldı.

MİT, birçok kanlı eyleme katılan Hülya Mercen'i hedef listesine aldı.

MİT'in saha ajanları PKK'lı Mercen'in Metina'da olduğunu tespit etti. Mercen, yakın takibe alındı. MİT, alandaki ağını kullanarak Mercen'in yakın çevresine sızdı.

Hülya Mercen'in, PKK'nın sözde Orta Saha sorumlusu olarak Türkiye'ye geçeceği istihbaratı alındı. MİT bunun üzerine operasyon için düğmeye bastı.

Bölgedeki ajanlar Mercen'in hareketliliğini MİT'e haber verdi. MİT ve TSK'nın koordineli çalışması sonucu düzenlenen operasyonla Hülya Mercen Metina'da etkisiz hale getirildi.

Etiketler : mit metina operasyon hülya mercen
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