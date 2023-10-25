MİT'ten Kuzey Irak'ta nokta operasyon: Sözde sorumlu öldürüldü
Son Dakika Haberleri.. MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Irak Hakurk Eyaleti Toplumsal Alan Sorumlusu Rozerin Şemzinan kod Sariye Atilla'yı, Hakurk kırsalında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Kod adı "Rozerin Şemzinan" olan terörist Sariye Atilla'nın 2007'de PKK'ya katıldığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de, terör örgütünün sözde eğitim akademilerinde ders verdiği belirlendi.
Söz konusu teröristin son olarak Hakurk'ta, örgüt adına toplumsal alan çalışmaları içerisinde yer aldığı tespit edildi.
MİT, takip ettiği Atilla'yı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta etkisiz hale getir
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