VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İranlılardan Irak'a 'Erbain' akını
"Yunanistan kaşınmaya devam ediyor"
Okullarda ilk ders zili çaldı
İhracat ve ithalat birim değer endeksleri temmuzda yükseldi
Cari açık rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları oynanacak
Fotoğraf sanatçıları tarihi Rumkale'de buluştu
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İçişleri Bakanlığı: Denetim uygulaması yapılacak
MİT'ten terör örgütü PKK'ya ağır darbe!
Zor zamanda diplomasi
Enerji krizi ile ilgili uyardı
Dünya devleri zorda! Çareyi Türkiye'de buldular
Ocak 2023 zam hesabı masada!
İstanbul dahil 30 il için kuvvetli yağış uyarısı!
Akım haline geldi
Konserlere hızlı giriş
Ortaç'a dava şoku
2'si yeni 6 dizi başlıyor
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 12 Eylül
Çocuğunuzun ‘dikkatine' dikkat edin
Cilt ve tırnaklarınızı her gün kontrol edin
Uykusuz ve aç kalmak migren ataklarını artırıyor
12 Eylül 2022 Pazartesi 09:40:00 - Güncelleme:12 Eylül 2022 Pazartesi 10:33:00

MİT'ten terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Suikast timindeki Vedat Aksaç ve 2 terörist öldürüldü

Kaynak: AA

ABONE OL

Son Dakika Haberleri.. MİT, terör örgütü PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve beraberindeki 2 teröristi, Irak'ın kuzeyindeki Erbil/Halifan bölgesinde operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve beraberindeki 2 teröristi, Irak'ın kuzeyindeki Erbil/Halifan bölgesinde operasyonla etkisiz hale getirdi.

Alınan bilgiye göre, PKK'nın suikast timinin elebaşı "Şahan" kod adlı terörist Vedat Aksaç'ın da arasında bulunduğu terörist grubun Halifan bölgesinde intikal halinde olduğu bilgisi üzerine dağlık alanda takip başlatıldı.

MİT'in gerçekleştirdiği operasyonda Vedat Aksaç ile yanındaki 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

Aksaç'ın, illegal olarak büyükşehirlere gönderilmek üzereyken MİT'in takibine alındığı ve operasyonla etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H bünyesindeki illegal faaliyetleri deşifre edilince, 2015 yılında Türkiye'den kaçarak PKK'nın dağ kadrosunda silahlı faaliyet göstermeye devam eden Aksaç'ın, bu süreçte örgüt tarafından özel olarak suikast ve bomba eğitimine alındığı kaydedildi.

Etiketler : Erbil/Halifan bölgesi PKK Vedat Aksaç
Kardeşiyle ortaklık

Kardeşiyle ortaklık
‘Senden Daha Güzel' hüsranı

‘Senden Daha Güzel' hüsranı
Polisiye dönüş

Polisiye dönüş
Aksiyonlu proje

Aksiyonlu proje
Makyajsız Emina

Makyajsız Emina
Ece'nin Bal'ı

Ece'nin Bal'ı
Altın Ebru

Altın Ebru
Dilara gitti Buse geldi

Dilara gitti Buse geldi
Manisa çıkarması

Manisa çıkarması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes