MİT'ten kara harekatı

MİT tarafından Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik düzenlenen operasyonda11 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sınır ötesinde düzenlediği operasyonda, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi sınırındaki Münbiç alanında faaliyet gösteren 11 PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi. MİT, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ne süreç içerisinde gerçekleştirilen roket ve havan saldırıları ile eylem amacıyla geçiş yapan terörist unsurların sevk edildiği nokta olarak tespit ettiği, Münbiç temas hattındaki PKK/KCK-PYD/YPG'ye ait barınma alanlarını yakın takibe aldı.

YERLEŞKELER VURULDU

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile birlikte karadan ve havadan yürütülen hassas keşif ve takip çalışmaları sonrasında operasyon için düğmeye basıldı. MİT'e bağlı özel ekipler tarafından 25 Haziran gecesi, Münbiç temas hattında belirlenen noktalara eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde toplam 11 terörist unsur etkisiz hale getirilirken, ayrıca PKK/KCK-PYD/YPG'ye ait bir yerleşke de imha edildi.

IRAK'TA DA 4 İMHA

Milli Savunma Bakanlığı da (MBS) "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.