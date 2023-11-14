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14 Kasım 2023 Salı 09:48:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 09:48:00

MİT'ten nokta operasyon!

Kaynak: AA

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MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın kırmızı kategoride aranan sözde Kerkük Eyalet Sorumlusu Remzi Avcı'yı, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın Süleymaniye kentindeki operasyonla, terörden arananlar listesinde "Kırmızı Kategoride" yer alan "Çiya Amed" kod adlı PKK'nın sözde Kerkük sorumlusu terörist Remzi Avcı'yı etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1992'de terör örgütü PKK'ya katılan terörist Remzi Avcı, Suriye ve Irak'ta terörist faaliyetlerde bulundu.

Terör örgütü PKK'nın Diyarbakır'daki çukur ve barikat eylemlerini organize ettiği, Suriye'nin Afrin ile Irak'ın Sincar ve Gara bölgelerinde de terörist faaliyetlerde bulunduğu belirlenen terörist, İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde "Kırmızı Kategoride" yer alıyordu.

"Çiya Amed" kod adlı terörist, MİT tarafından sınır ötesinde düzenlenen özel operasyonla etkisiz hale getirildi.

Etiketler : MİT terör örgütü pkk operasyon
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