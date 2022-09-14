VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiltere'de Liz Truss dönemi
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Kızılyıldız'ı konuk edecek
Varank: (Temmuz ayı sanayi üretimi) Elektrik tüketiminin öncü verileri, endeksin tekrar toparlanacağ...
İkinci el motorlu kara taşıtı düzenlemelerinde geçiş dönemi yarın sona erecek
AB Komisyonu Başkanı Leyen: Düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan getirilmes...
Ermenistan ordusu Kelbecer ve Laçın'daki Azerbaycan mevzilerini top atışına tuttu
Trakya'da vatandaşlar sosyal konut projesi için başvurularını yapmaya başladı
Başkan Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak
O teröristler Türkiye'ye getirildi
Bakan Kurum müjdeyi verdi: Başvurular başladı
Yeni gemiler yolda! Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı sürüyor
Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan provokasyonlarından vazgeçmeli
Muğla'daki yangın kontrol altına alındı
"Lütfen Putin'e söyleyin"
Tarihi konut hamlesinde başvurular başladı!
CHP'nin ‘Bozkurt Kemal' balonu patladı!
Çocuklarla ‘Memleketim'
Aşka geldiler
Birbirimize zaman ayıramadık
AB'den Rusya çıkışı: Görüşmemiz gereken şeyler var
Mevsim geçişlerinde kalp sağlığı tehlikede
Yumurta ve balıkla derse odaklansın
Çok erken yaşta kreş astımı tetikliyor!
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile günlük burç yorumları - 14 Eylül
14 Eylül 2022 Çarşamba 10:06:00 - Güncelleme:14 Eylül 2022 Çarşamba 10:30:00

MİT'ten Irak'ın kuzeyinde operasyon: Yakalanıp Türkiye'ye getirildiler!

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı'na düzenlediği operasyon sonucu "Şahan/Cihan" kod adlı Hatip Güney ile Suriye uyruklu "Tekoşin Kamışlı/Civan" kod adlı Aya Ahmet Süleyman'ı Türkiye'ye getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, PKK'nın en önemli üslenme merkezlerinden biri olan Mahmur Kampı'na operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda yakalanan teröristler Güney ve Süleyman, Türkiye'ye getirildi.

PKK/KCK'nın kırsal kadrosuna katılmak üzere Eylül 2019'da illegal yoldan Van'ın Başkale ilçesi üzerinden İran'a geçen Hatip Güney'in, buradan Irak'a geçerek eğitim aldığı belirlendi.

Daha sonra Mahmur Kampı'na gönderilen Güney'in, ideolojik ve silahlı eğitimin ardından sözde tim komutanı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Terörist Aya Ahmet Süleyman'ın ise PKK/KCK-PYD/YPG-YPJ yapılanmasına 2015'te katıldığı, Suriye'den 2017'de Irak'a geçip Gara'da eğitim aldığı, Avaşin-Basyan bölgesinde faaliyet yürüttüğü, ardından 2018'de Mahmur Kampı'na geçtiği belirlendi.

Etiketler : 0
‘El Turco' için Budapeşte'de

‘El Turco' için Budapeşte'de
‘Kim der 79 yaşında'

‘Kim der 79 yaşında'
Ümitler boşa çıkmadı

Ümitler boşa çıkmadı
Aile buluşması

Aile buluşması
Altın Ebru

Altın Ebru
Kıyafeti 1.5 milyon

Kıyafeti 1.5 milyon
Alışverişte dahi elini bırakmadı

Alışverişte dahi elini bırakmadı
Onur Tuna kural bozdu: ‘Hep yanımda ol'

Onur Tuna kural bozdu: ‘Hep yanımda ol'
Kendini işine verdi

Kendini işine verdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes