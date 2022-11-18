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18 Kasım 2022 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:18 Kasım 2022 Cuma 09:53:00

MİT'ten Gara'da operasyon! PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin etkisiz hale getirdi

Kaynak: AA

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MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin ve 4 teröristi etkisiz hale getirdi.

MİT, deşifre olmamak için özel çaba gösteren Afrin'in yerinin tespiti için çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda MİT ajanları, Afrin'in yerini belirledi.

Irak'taki operasyonlarda görev alan güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilecek eylemleri yönetmek üzere Norşin Afrin'in bu bölgeye gideceği bilgisine ulaşan MİT, harekete geçti.

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla Norşin Afrin ve beraberindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'nın, örgüt üyelerinin kaçışını önlemek için Norşin Afrin'in etkisiz hale getirildiğini gizlediği belirtildi.

ÇOK SAYIDA EYLEMİN TALİMATINI VERMİŞ

Suriyeli Norşin Afrin, 2000'de örgüte katıldı. Uzun yıllar Türkiye'de faaliyet yürüten terörist Afrin, PKK/KCK'nın Türkiye'deki metropol şehirlere yönelik eylemlerini düzenleyen "özel güç" yapısına katıldı. Örgütün sözde yöneticileri arasında yer alan terörist Afrin, Türkiye'ye yönelik çok sayıda eylemin talimatını verdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'deki operasyonlarına karşı PKK'nın eylemlerini de organize eden ve Gara bölgesinde sözde özel güç sorumlusu olarak faaliyet yürüten terörist Norşin Afrin'in, Pençe-Kilit Operasyonuna karşı da teröristleri yönlendirdiği saptandı. Afrin'in, sözde HPG ve YJA Star Askeri Konsey üyesi ve Gara YJA Star sorumlusu olarak da faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Etiketler : mit terörist pkk
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