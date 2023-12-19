MİT'ten DEAŞ'a büyük operasyon! Sözde sorumlu terörist Mersin'de yakalandı
Kaynak: AA
MİT, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de düzenlenen operasyonla yakaladı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensuplarına yönelik mali yardımları koordine ettiği belirlenen DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Eyyüp kod adlı Huzeyfe El Muri'ye yönelik operasyon düzenlendi.
Muri, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün koordineli operasyonuyla Mersin'de yakalandı.
Operasyonda, örgüte ait 28 bin 800 dolar, 14 bin 950 avro, 31 bin 800 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi, terör örgütü DEAŞ'ın para transferlerinde kullandığı mobil uygulamalar da tespit edildi.
Huzeyfe El Muri'nin ifadesinde, örgüte katılım süreci, Suriye ve Türkiye'deki faaliyetleri, irtibatlı olduğu terör örgütü DEAŞ mensupları ve para transferleri hakkında detaylı bilgi verdiği öğrenildi.
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