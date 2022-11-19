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19 Kasım 2022 Cumartesi 11:41:00 - Güncelleme:19 Kasım 2022 Cumartesi 11:41:00

MİT'ten DEAŞ operasyonu: 11 terörist yakalandı, patlayıcılar ele geçirildi

Kaynak: AA

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MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki operasyonlarıyla 11 DEAŞ'lı terörist yakalandı, çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığınca (MİT) Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı yerel güçlerle düzenlenen operasyonlarda 11 DEAŞ'lı terörist yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, terör örgütü DEAŞ mensuplarınca Suriye'de misafirhane olarak kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde örgüt elemanlarının da yer aldığı 3 örgüt evi SMO ve MİT'in çalışmalarıyla tespit edildi.

MİT'in istihbarı ve operasyonel desteğiyle SMO'ya bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekatı alanında operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 11 terör örgütü DEAŞ mensubu yakalandı.

Teknik kapasitesi ve patlama etkisi yüksek, profesyonelce hazırlanmış ve yaklaşık 30 bin ABD doları değerinde 4 bin 350 elektrikli fünye, 986 programlanabilir entegre cihazı, 665 devre kartı, voltmetre, devre elemanları, devre kontrolü için LED'ler ve lehim aletinin de aralarında bulunduğu çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi.

Yakalanan teröristler, ilk sorgularında PKK/KCK-PYD/YPG uzantısı SDG kontrolündeki Haseke/Guveyran Cezaevi'ne yönelik DEAŞ unsurlarınca düzenlenen saldırılara lojistik ve askeri destek sağladıklarını itiraf etti.

Etiketler : mit deaş operasyon
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