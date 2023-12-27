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MİT'ten bir darbe de FETÖ'ye... Firari iki terörist yakalandı
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27 Aralık 2023 Çarşamba 11:50:00 - Güncelleme:27 Aralık 2023 Çarşamba 11:50:00

MİT'ten bir darbe de FETÖ'ye... Firari iki terörist yakalandı

Kaynak: AA

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Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ortak bir operasyona imza attı. Operasyonda Firari FETÖ/PYD mensupları Mustafa Tan ve Mustafa Bircan yakalandı.

MİT ve Emniyet, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan iki teröristin yakalanması için Cezayir'de ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, işlemlerin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne teslim edildi.

FETÖ mensubu Tan ve Bircan'ın söz konusu terör örgütünün Cezayir yapılanması içerisinde yer aldığı, ABD'deki örgüt sorumlularıyla irtibatlı şekilde Cezayir'deki örgütsel etkinliklerin organizasyonunu sağladığı ve örgüte maddi destek verdiği belirtildi.

Etiketler : mit fetö operasyon
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