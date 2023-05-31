MİT'in MOSSAD'a operasyonunda yeni detaylar ortaya çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'de oluşturduğu 15 kişilik yeni casusluk şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Casusluk hücresi lideri özel dedektif Selçuk Küçükkaya ve yardımcısı Musa Kuş'un tutuklu olduğu hücrede, hakkında gözaltı kararı çıkarılan 13 şüpheliden yakalanan 11'inin emniyetteki işlemleri sona erdi.

İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sorgulandı.

11 şüpheliden 4'ü tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 7'si ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. 2 şüphelinin ise halen firari olduğu öğrenildi.

4 YIL MOSSAD'A ÇALIŞTI

Savcılığın sevk yazısında, İran'la ticari ilişkisi bulunan 1 şirket ve 23 şahsı takip edip raporlama yaparak Mossad'a bilgi sızdıran şebekeyle ilgili önemli ayrıntılar yer aldı.

Sevk yazısına göre, şebeke lideri Selçuk Küçükkaya 2018-2022 yılları arasında Mossad yöneticilerinin istekleri doğrultusunda hareket etti.

SİYASAL VE ASKERİ CASUSLUK SUÇUNU İŞLEDİLER

Yazıda, kod adının 'Taner Sezgin' olduğunun altı çizilen Küçükkaya ve ekibinin Türkiye'de ikamet etmekte olanların zararına topladıkları gizli mahiyetli bilgileri temin etmeleri suretiyle siyasal casusluk suçunu işlediklerine vurgu yapıldı.

TUTUKLU SAYISI 6 OLDU

Türkiye'de yaşayan ve Mossad'ın hedefinde olan şahısları takip eden hücre içinde bulunan Cenk B., Emre B., Cengiz Ç. ve Ayhan Ş., "'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında böylece 15 kişilik hücrenin lideri Selçuk Küçükkaya da dahil olmak üzere toplam tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

TEHDİT PAKETİNDE "İZLERİ" VAR

Tutuklanan bu 4 şüphelinin, hücrenin yakalanmasını sağlayan mermili ve beyaz güllü tehdit paketinin hedefteki iş adamına gönderilmesinde ve hedefteki şahıslar hakkında bilgi toplayıp Mossad'a raporlanmasında rol aldıkları saptandı.