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10 Kasım 2023 Cuma 14:00:00 - Güncelleme:10 Kasım 2023 Cuma 14:00:00

MİT'in Kale yerleşkesinde Cumhuriyet'in 100.yılında 130 bin ağaç hedefi

Kaynak: AA

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Ağaçlandırma seferberliği kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) "Kale" olarak adlandırılan yerleşkesindeki toplam ağaç sayısının yıl sonu itibarıyla 130 bin olması hedefleniyor.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılında "Geleceğe Nefes Cumhuriyet'e Nefes" sloganıyla yapılan ağaçlandırma seferberliğine ülke genelindeki devlet kurumları, okullar ve özel kuruluşlar katılırken, Milli İstihbarat Teşkilatı da Etimesgut'taki "Kale" yerleşkesini "daha yeşil çevre" için ağaçlandırıyor.

TOPRAK YAPISI ZENGİNLEŞTİRİLDİ

Yerleşkedeki ağaçlandırma çalışmaları her türlü detay hesaplanarak yapılıyor.

Etimesgut'ta uzun yıllar tank eğitim alanı olarak kullanılan arazideki inşaat öncesi, atık ve kimyasallar nedeniyle oluşan killi toprak temizlendi, bölgenin toprak yapısı zenginleştirildi.

Zorlu toprak yapısı göz önünde bulundurularak, zemine uygun olabilecek her bitki incelendikten sonra Orman Genel Müdürlüğü ile 102 bin ağaçlık protokol imzalandı. MİT personeli de ağaç ve çalı dikimleri ile tohumlama safhalarında aktif yer aldı.

CUMHURİYET'İN 100.YILINDA 130 BİN AĞAÇ HEDEFİ

Milli Ağaçlandırma Günü ilan edilen 11 Kasım'da binlerce fidan toprakla buluşturulurken, 2017'de MİT yerleşkesinin inşaatı sırasında 3 bin ağaç dikildi, sonrasında sayı 52 bin 648'e ulaştı. Bu yılın sonuna kadar toplam 80 bin ağaç daha dikilmesi hedefleniyor.

Yerleşkede ağaç, çalı ve çimden oluşan 1 milyon 400 bin metrekarelik alanın peyzajı tamamlanırken bu alanın yıl sonuna kadar 2 milyon 700 bin metrekareye, yerleşkedeki toplam ağaç sayısının ise 130 bine ulaşması hedefleniyor.

Etiketler : milli ağaçlandırma günü cumhuriyet milli istihbarat teşkilatı
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