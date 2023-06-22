MİT vurdu, ses HDP ve ABD'den geldi

MİT, Suriye'nin kuzeyine düzenlediği SİHA operasyonuyla PKK/YPG'nin Kamışlı Eş Başkanı Yusra Derviş, Liman Şiveş ve Fırat Tuma'yı etkisiz hale getirdi. "Operasyonlar durdurulsun" çağrısı yapan HDP'ye, ABD'den de destek geldi: "Türkiye'nin Suriye'de kimlerle çalıştığımızı anlaması gerekiyor."

MİT, yaptığı başarılı operasyonlarla PKK/YPG'nin üst düzey kadrosuna ağır darbe vuruyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye sınırında bulunan Suriye Kamışlı'da terör örgütü PKK/YPG'li teröristleri taşıyan bir aracı SİHA'larla imha etti. Operasyonda örgütün sözde komutanları öldürüldü. MİT'in başarılı operasyonunda öldürülenlerin PKK/YPG'nin Kamışlı Eş Başkanı Yusra Derviş, Liman Şiveş ve Fırat Tuma olduğu öğrenildi.

HDP'LİLER SAHİP ÇIKTI

HDP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, operasyon kınandı, dünyaya çağrıda bulunularak "suikastları durdurun" denildi. HDP'nin bu açıklamasının ardından milletvekilleri de sosyal medyadan 'kınama' mesajları yayınlandı.

HDP'li Feleknas Uca, sosyal medyadan, etkisiz hale getirilen teröristler için 'şehit' ifadesini kullandı, operasyona 'saldırı' diyerek kınama mesajı yazdı. Terör destekçileri de altına birçok yorum yaptı.

HDP'li Dilan Dirayet Taşdemir de kınama mesajı yayınlayan diğer bir isimdi. Operasyon için "Kürtler kendi coğrafyalarında özgürce yaşamasın diye insanlığa karşı suç işliyorlar" diye yazdı, teröristlere 'şehit' dedi.

HDP'li Serpil Kemalbay da paylaşımında MİT'in operasyonu için "infaz, katliam" ifadesi kullandı, "Tarih sizi mutlaka yargılayacak" diyerek skandal bir paylaşımda bulundu.

TÜRKİYE NE YAPTIĞIMIZI ANLAMALI

HDP'nin bu mesajlarına ABD'den de destek gecikmedi. Her fırsatta DEAŞ'ı bahane ederek PKK/YPG'ye destek veren ABD'de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Koordinatörü John Kirby, YPG'lilere yönelik operasyona ilişkin skandal ifadeler kullandı. Kirby, "Türkiye'nin sınırda güvenlik sorunu var ve bunu anlıyoruz. Türkiye'nin de Suriye'de ne yaptığımızı, neden yaptığımızı ve kimlerle neden çalıştığımızı anlaması gerek. (Çatısını PKK/YPG'nin oluşturduğu) SDG ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

IKBY'NİN TERÖRLE MÜCADELEYE ETKİSİ OLACAK

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabulünün terörle mücadeleye etkisine ilişkin, Bakan Güler, "Mutlaka olacak. İşbirliğimizi geliştireceğiz, sonunda olumlu sonuçları olacak. Terörle mücadelemiz aynı şekilde artan bir şiddet ve kararlılıkla devam ediyor" diye konuştu.

TERÖR BÖLGESİNE AĞIR İKMAL

ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Haseke'de yer alan üs ve askeri noktalarına 75 araçtan oluşan askeri ve lojistik takviye konvoyları gönderdi. ABD güçlerine ait konvoy, 19-20 Haziran'da Haseke'den PKK/YPG'nin işgalindeki Şeddadi ve Rumeylan yerleşimindeki ABD'nin askeri noktalara ulaştı. Konvoylarda zırhlı araçlar, akaryakıt tankerleri, topçu bataryaları ve çok sayıda mühimmat yer aldı. ABD ordusu 6, 8, 22 ve 25 Ocak'ta da Haseke kırsalında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Rumeylan, Şeddadi ve Tel Beyder yerleşimlerindeki üs ve noktalarına takviye göndermişti.