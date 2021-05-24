MİT ve TSK'dan müthiş operasyon!

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24 Mayıs 2021 Pazartesi 18:03:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2021 Pazartesi 18:03:00

MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Üst düzey teröristler etkisiz hale getirildi

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MİT ve TSK'nın ortak operasyonuyla, 2'si sözde üst düzey 4 terörist, Irak'ın kuzeyindeki Duhok kırsalında etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ortak operasyonuyla 2'si sözde üst düzey 4 terörist, Irak'ın kuzeyindeki Duhok kırsalında etkisiz hale getirildi.

AA'da yer alan habere göre, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesindeki PKK/KCK'lı teröristlere Suriye'den mühimmat ve terörist aktarımı yapılacağı istihbaratının ardından operasyon kararı alındı.

Örgüt mensuplarının, silah ve mühimmatlarıyla Suriye'den Irak'ın kuzeyine geçtikleri ve sivil yerleşim yerlerinden uzaklaşarak Duhok kırsalında bulundukları tespiti üzerine düzenlenen hava harekatıyla, aralarında 2'si sözde üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Etiketler : MİT tsk operasyon pkk
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