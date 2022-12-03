03 Aralık 2022 Cumartesi 20:17:00 - Güncelleme:03 Aralık 2022 Cumartesi 20:17:00
MİT ve Emniyet'ten DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Kaynak: TRT Haber
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MİT Başkanlığı ve EGM İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Hatay Emniyet Müdürlüğü TEM ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri ile Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla operasyon yapıldı. DEAŞ terör örgütüne bağlı faaliyet gösteren 7 örgüt mensubu gözaltına alındı.
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