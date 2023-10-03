MİT ve Emniyet 18 ilde "uyuyan hücre" operasyonu başlattı
Kaynak: AA
Şanlıurfa merkezli 18 ilde MİT, Emniyet ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında şu ana kadar 90'a yakın kişi gözaltına alındı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet birimlerinin Şanlıurfa merkezli 18 ilde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik eş zamanlı olarak yürüttüğü "Uyuyan Hücre" operasyonunda şu ana kadar 90'a yakın şüpheli gözaltına alındı.
MİT'in bölücü terör örgütünün istihbarat yapılanmasının Türkiye ayağının tespiti için yaklaşık 10 aydır Kuzey Irak, Suriye ve Türkiye içerisinde çalışma içerisinde olduğu öğrenildi.
Saha ajanlarının örgütün istihbarat yapılarına sızması neticesinde örgüte çalıştığı tespit edilen şüpheliler yakın takibe alındı ve eş zamanlı operasyon başlatılması amacıyla Emniyet birimleri ile koordinasyon sağlandı. Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından operasyon için hareket geçildi.
Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Balıkesir, Şırnak, Kocaeli ve Amasya'da eş zamanlı olarak başlatılan "Uyuyan Hücre" operasyonu kapsamında şu ana kadar 90'a yakın kişinin gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı. Operasyonun taktik düzeyden ziyade, Suriye'deki örgütün istihbarat yapılanmasının, Türkiye'de uyuyan hücre şeklinde faaliyet yürüten ağının yaklaşan yerel seçimler öncesinde çökertilmesi hedefleniyor.
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