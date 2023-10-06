MİT ve EGM koordinesinde terör operasyonu: 18 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA
Terör örgütü PKK'nın hücre yapılanmasına yönelik operasyonda 18 zanlı tutuklandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK'nın hücre yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 51 zanlıdan 18'i tutuklandı.
MİT, EGM ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca, Şanlıurfa merkezli, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Balıkesir, Şırnak, Kocaeli ve Amasya olmak üzere 18 ilde eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 18'i tutuklanırken diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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