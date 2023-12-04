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04 Aralık 2023 Pazartesi 10:49:00 - Güncelleme:04 Aralık 2023 Pazartesi 10:49:00

MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Bager Öndeş'i Suriye'de etkisiz hale getirdi

Kaynak: AA

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin Tel Rıfat bölgesindeki saldırılarında kullandığı insansız hava araçlarından sorumlu terörist Bager Öndeş'i, Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, "Akif Amed" kod adlı terörist Öndeş, 2013 yılında terör örgütüne katıldı.

Terör örgütü PKK'nın Irak ve Suriye'de güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği terör saldırılarına katılan terörist Öndeş, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG'nin insansız hava aracı ve dron sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca "Terör amaçlı örgüte üye olma" suçundan arama kaydı bulunan terörist Öndeş, MİT tarafından takibe alındı.

Terörist Öndeş, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Etiketler : mit terör örgütü pkk ypg terörist bager öndeş
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