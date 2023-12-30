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30 Aralık 2023 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:30 Aralık 2023 Cumartesi 11:00:00

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Remziye Altığ'ı Suriye'de etkisiz hale getirdi

Kaynak: AA

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/YPG'nin para trafiğini yürüten sözde sorumlularından terörist Remziye Altığ'ı Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, yürüttüğü saha çalışmaları sonucu terörist "Viyan" kod adlı Remziye Altığ'ın, örgütün sözde üst düzey kadrolarından aldığı talimatlar doğrultusunda Suriye'de faaliyetler yürüttüğünü tespit etti.

MİT'in görevlendirdiği özel ekip tarafından yakın takibe alınan terörist Altığ, Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terörist Altığ'ın 2016 yılı öncesinde Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması tarafından düzenlenen gösterileri organize ettiği ve örgütün eylemsel planlamalarında yer aldığı öğrenildi.

Etiketler : mit operasyon teröist remziye altığ
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