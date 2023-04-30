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MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi
30 Nisan 2023 Pazar 10:43:00 - Güncelleme:30 Nisan 2023 Pazar 10:43:00

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri istihbarat sorumlusu Sabri Abdullah'ı etkisiz hale getirdi

Kaynak: AA

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), metropollerde eylem talimatı veren terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri istihbarat sorumlusu "Mazlum Karamok" kod adlı Sabri Abdullah'ı Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab'da etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in 2018 yılında gerçekleştirdiği operasyondan yaralı kurtulması üzerine terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca öldüğü yönünde bilgiler yayılan Abdullah'ın sağ olduğu ve YPG/SEL sorumluluğuna getirilip "Bahoz Erdal" kod adlı Fehman Hüseyin'in talimatıyla MİT mensuplarına yönelik eylem hazırlığına başladığı da tespit edildi.

Metropollerde gerçekleştirilecek eylemlerin planlanması ve organize edilmesi faaliyetlerini de yürüten Abdullah, MİT tarafından takibe alındı.

Uzun süre önce harekat bölgelerindeki Mehmetçiğe ve Türkiye'ye yönelik eylem organizasyonlarının yanı sıra terör örgütüne muhalif isimlerin etkisiz hale getirilmesi ve kaçırılması, Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, silahlı eylem planlama ve yönlendirme faaliyetlerini yönettiğini belirlenen Abdullah, Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab'da etkisiz hale getirildi.

BİRÇOK TERÖR EYLEMİNİN PLANLAYICISIYDI

"Mazlum Karamok" ile birlikte farklı zamanlarda ve bölgelerde "Mazlum Doğan" ve "Mazlum Kobani" kod adlarını da kullanan Abdullah, 2010 yılında PKK/YPG'ye katılarak PKK/YPG-SEL bünyesinde faaliyetini sürdürdü.

Geçmişte SEL'in sözde "TSK/SMO (Suriye Milli Ordusu) Masası"nda sorumlu düzeyde faaliyet yürütüp, harekat bölgelerine patlayıcı yüklü motosikletler göndererek güvenlik güçlerine ve SMO unsurlarına yönelik eylemleri organize etti.

Türkiye'ye yönelik bilgi toplama faaliyetleri çerçevesinde illegal olarak Türkiye'ye de girip çıktığı bilinen terörist, Türkiye kırsalında PKK mensupları ile ortak eylemsel planlamaları yaptı.

Münbiç'te bulunduğu sürede bölücü örgüt tarafından metropollerde gerçekleştirilen eylemlerin planlamasını yaparak örgüt mensupları tarafından harekete geçilmesi öncesinde son talimatları verdi.

Türkiye'de infial uyandıran eylemleri organize eden terörist olması nedeniyle "Bahoz Erdal" kod adlı terörist Fehman Hüseyin ile kutlama yaptıkları bildirilen Abdullah'a, 2022 yılında Suriye'de bir kadına tecavüz etmesine rağmen, bölücü örgüt tarafından herhangi bir ceza verilmediği, tecavüze uğrayan kadının ise intihar ettiği belirlendi.

Etiketler : milli istihbarat teşkilatı terör örgütü pkk sabri abdullah
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