VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çankırı'da sıcak hava kavun üretimine olumlu yansıdı
Japonya'daki nükleer santralde depolanan bini aşkın tanktaki atık suyun tahliyesi yarın başlıyor
Hindistan'da demir yolu köprüsünün çökmesi nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti
Myanmar'dan kaçışın 6'ncı yılı: Arakanlı Müslümanlar evlerine dönmek istiyor
Yunanistan'da yangınların 5'inci günü
İran'da kum fırtınası nedeniyle 488 kişi hastaneye kaldırıldı
23 Ağustos 2023 Çarşamba 10:43:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2023 Çarşamba 10:43:00

MİT Süleymaniye'de vurdu: Güvenlik güçlerine suikast için eğitilen PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ABONE OL

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve MİT mensuplarına suikast için eğitilen "Bawer Botan" kod adlı Bekir Kına'yı, Irak sınırından 150 kilometre içerideki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve MİT mensuplarına suikast için eğitilen "Bawer Botan" kod adlı Bekir Kına'yı, Irak sınırından 150 kilometre içerideki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2019'da Irak'a giderek örgüte katılan Kına, bugüne kadar İran ve Irak'ta terörist faaliyette bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve MİT mensuplarına suikast için Türkiye'ye yaklaşık 150 kilometre mesafedeki Süleymaniye'de eğitildiği belirlenen Kına'ya, kısa ve uzun namlulu silahlarla yoğun talimler yaptırıldığı ve kaçak yollardan Türkiye'ye gönderilmek istendiği belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen MİT, terörist Kına'yı suikast eğitimi aldığı sırada operasyonla etkisiz hale getirdi.

Etiketler : 0
Sete çıkmadan iptal

Sete çıkmadan iptal
Karadeniz hazırlığı

Karadeniz hazırlığı
Artık başka projelere

Artık başka projelere
Annesi yoğun bakımda

Annesi yoğun bakımda
Okuma buluşması

Okuma buluşması
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Prodüktörü Murat

Prodüktörü Murat
CAN'dan mutluluk

CAN'dan mutluluk
Telefon Adab-ı Muaşereti dersi

Telefon Adab-ı Muaşereti dersi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX