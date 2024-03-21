MİT'ten Kandil'de nokta operasyon: Sözde sorumlu etkisiz

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21 Mart 2024 Perşembe 08:34:00 - Güncelleme:21 Mart 2024 Perşembe 08:34:00

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Hesenzade'yi Kandil'de etkisiz hale getirdi

Kaynak: AA

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran Gençlik Koordinasyonu sorumlusu Barzan Hesenzade'yi Irak'ın Kandil bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, terör örgütüne 2016 yılında katılan "Tolhildan Kandil" kod adlı teröristin Kandil kırsalındaki yerini tespit etti.

Terör örgütü elebaşları Cemil Bayık ve Duran Kalkan'la irtibatlı olduğu da belirlenen terörist Hesenzade, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Terörist Hesenzade'nin, örgüte eleman kazandırma faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi.

Etiketler : milli istihbarat teşkilatı pkk iran gençlik koordinasyonu barzan hesenzade operasyon
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